Czas uniwersalnych rozwiązań się kończy. Apsys o zarządzaniu w biurowcach i centrach handlowych

Apsys wchodzi na rynek biurowy w trudnym momencie...

Magdalena Błądek: Decyzji o wejściu na rynek biurowy nie podjęliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, pod wpływem bieżących wydarzeń. To plan założony już w zeszłym roku; jest to kolejny krok w realizacji globalnej strategii grupy Apsys i wykonujemy go w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że to, co chcemy zaproponować właścicielom nieruchomości biurowych, będzie miało dla nich unikatową wartość.

Nasze usługi będziemy oferować wszystkim właścicielom nieruchomości biurowych poszukującym wiarygodnego i sprawdzonego zarządcy, w tym także naszym dotychczasowym partnerom, którzy w swoich portfelach często mają zarówno obiekty handlowe, jak i biurowe. Podobnie jak w przypadku centrów handlowych jesteśmy w stanie zarządzać nieruchomościami w dowolnych lokalizacjach w całym kraju. Dzięki temu, że centra handlowe, którymi zarządzamy znajdują się w 16 różnych miastach, znamy specyfikę lokalnych rynków, upodobania i przyzwyczajenia ich mieszkańców. Ta wiedza pozwoli nam wprowadzać rozwiązania szyte na miarę ich właścicieli i użytkowników również w przypadku obiektów biurowych.

Jak chcecie uzyskać przewagę konkurencyjną w tym segmencie?

Tym co nas wyróżnia jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w najbardziej wymagającym sektorze, jakim jest rynek handlowy. Nie chcemy oczywiście przenosić go wprost na rynek biurowy, ale było ono dla nas punktem wyjścia do stworzenia autorskiego programu zarządzania nieruchomościami biurowymi. Naszą koncepcję oparliśmy na 3 filarach: „The Place. The Space. The People”. W każdym z tych obszarów Apsys proponuje szereg działań i narzędzi, których celem jest m.in. optymalizacja kosztów i wykorzystywanych zasobów, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie, budowanie długofalowych planów rozwoju nieruchomości, prowadzenie inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju i procesów certyfikacji środowiskowej oraz dostarczania najlepszych doświadczeń użytkownikom. Proponowane przez nas rozwiązania koncentrują się na kluczowych dla funkcjonowania obiektów biurowych obszarach: podnoszeniu wartości nieruchomości oraz tworzeniu komfortowego i bezpiecznego „community”. O naszych projektach zawsze myślimy w szerokim kontekście miasta i jakości życia jego mieszkańców, jesteśmy wrażliwi na potrzeby ludzi i od lat specjalizujemy się w autorskich programach customer experience. Odpowiedzialność społeczna, wyraziste emocje, nadawanie rytmu miejskim ekosystemom to nasza siła. Czas, by tę energię Apsys wniósł także na rynek biurowy.

