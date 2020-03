Czas zmian. Nowe biuro, nowe wyzwania

Autor: propertynews.pl

Dodano: 31 mar 2020 10:44

Obecnie, przynajmniej na kilka tygodni, pracownicy biurowi zostali, wszędzie, gdzie to tylko możliwe, przesunięci na tryb "home office". W dłuższej perspektywie, aktualna sytuacja epidemiologiczna na trwałe zmieni sposób organizacji obowiązków zawodowych i przestrzeni pracy. Dlatego firmy przenoszące się w nowe miejsca, będą stawać przed jeszcze większym niż dotychczas wyzwaniem zarządzenia zmianą. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku organizacji, które od lat pozostają w jednej lokalizacji i potrzebują odświeżenia oraz dostosowania do nowych uwarunkowań. Jak sobie poradzić z procesem zmiany, żeby osiągnąć zamierzony efekt i zmieścić się w ramach czasowych czy budżetowych? Eksperci firmy Tetris podpowiadają praktyczne rozwiązania do zastosowania bez względu na wielkość biura czy ilość zatrudnianych pracowników.