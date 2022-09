Ponieważ praca hybrydowa staje się normą, firmy będą poszukiwać obiektów zapewniających inteligentne technologie, przestrzeń do współpracy oraz strefy zaprojektowane pod kątem dobrostanu pracowników.

Teraz, gdy praca hybrydowa stała się codziennością, firmy zmieniają sposoby funkcjonowania, na przykład poprzez ograniczanie użytkowanej powierzchni nieruchomości.

Mając na uwadze oczekiwania pracodawców względem przestrzeni biurowej, które diametralnie zmieniły się po pandemii, podmioty wynajmujące nieruchomości powinny wykorzystać trend związany z pracą hybrydową i wzbogacić swoje oferty o przestrzeń elastyczną.

Elastyczność

Zmiany ukierunkowane na elastyczną przestrzeń do pracy zachodziły już przed COVID-19, ale to właśnie pandemia znacząco przyspieszyła tempo ich adaptacji.

Doprowadziło to do wzrostu popytu na krótsze umowy najmu, z możliwością pracy w przestrzeniach elastycznych bliżej miejsc zamieszkania pracowników. W nowym świecie pracy szczególnie ważna jest przestrzeń biurowa, którą można dostosować do zmieniających się potrzeb najemcy. Równie istotne są także przestrzenie sprzyjające współpracy i nawiązywaniu kontaktów oraz sale konferencyjne.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Verdantix dla dostawcy platformy technologicznej Essensys przeanalizowano kluczowe czynniki powodujące „wzrost popytu na elastyczną przestrzeń do pracy”.

„Chodzi o zapewnienie najemcom elastyczności, jednolitych standardów i łatwego przemieszczania się w ramach całej sieci lokalizacji” — mówi Jeremy Bernard, dyrektor generalny w firmie Essensys (Ameryka Północna). „86% podmiotów wynajmujących nieruchomości przyznaje, że [elastyczność najmu] to czynnik w dużym lub bardzo dużym stopniu przekładający się na rozwój w zakresie elastycznej przestrzeni do pracy” — dodaje. „Tak się złożyło, że również najemcy ocenili elastyczność najmu jako jeden z najważniejszych trendów na rynku: 66% z nich uznaje ją za bardzo istotną”.

Zróżnicowane przestrzenie

W nadchodzących miesiącach podmioty wynajmujące nieruchomości będą musiały wykazać się znacznie większą innowacyjnością, by oferować zróżnicowane wnętrza stymulujące produktywność i dostosowane do różnych stylów pracy. Wielu przedsiębiorstwom będzie zależało przede wszystkim na interaktywnych przestrzeniach do współpracy — czy to w postaci sal konferencyjnych, czy mniej oficjalnych salonów i stref relaksu — które mają kluczowe znaczenie, gdy przychodzi czas na spotkania pracowników.

„Hale pełne boksów biurowych muszą odejść w zapomnienie” — twierdzą przedstawiciele spółki McKinsey w artykule sugerującym, że przestrzenie do pracy powinny stać się bardziej „magiczne”. „Pracownicy wrócą do biur tylko wtedy, gdy przestrzeń zapewni im bezpieczeństwo i wygodę, gdy będzie umożliwiać łatwe poruszanie się i zachęcać do współpracy, a do tego budzić zachwyt” — wyjaśniają.

„Inteligentne sale konferencyjne, miejsca do wspólnej pracy oraz salony stymulujące wymianę pomysłów i kreatywność staną się czynnikiem determinującym kształt całego piętra w zależności od rodzaju pracy wykonywanej w danym miejscu” — czytamy. „Oprócz miejsc do wspólnej pracy najemcy będą potrzebować także bardziej kameralnych boksów umożliwiających pracownikom odbywanie wideokonferencji bądź rozmów o charakterze poufnym”.

Grupa IWG zwiększyła już liczbę obszarów przeznaczonych na sale konferencyjne i miejsca do wspólnej pracy.Inteligentna technologia

Wyobraź sobie — z perspektywy pracodawcy — że każdy Twój pracownik ma do dyspozycji aplikację pomagającą mu w poruszaniu się po budynku oraz znajdowaniu zarezerwowanego dla niego biurka i sal konferencyjnych, w których odbywają się spotkania. A gdyby tak mieć wgląd w sposób wykorzystywania przestrzeni do pracy w czasie rzeczywistym i możliwość określenia, kiedy jest najintensywniej użytkowana?

Tego rodzaju inteligentna technologia jest już dostępna i ma w nadchodzących latach znacznie usprawnić zarządzanie przestrzenią biurową. Kolejnym dobrodziejstwem będą technologie bezdotykowe, które wymusiła pandemia. Biometryczne systemy bezpieczeństwa i zarządzania przestrzenią umożliwią bezdotykowe uzyskiwanie dostępu do budynków, przestrzeni do pracy i sal konferencyjnych. W przyszłości skanowanie przy użyciu telefonu będzie można zastąpić systemem rozpoznawania twarzy lub głosu działającym na takiej samej zasadzie jak technologia płatności biometrycznych.

Przestrzeń sprzyjająca dobrostanowi

Obiekty zaprojektowane z myślą o fizycznym i psychicznym dobrostanie pracowników znajdują się na szczycie listy priorytetów wielu organizacji. Podczas pandemii wiele osób skarżyło się na poczucie samotności. Warto zachęcić personel do odejścia od pełnowymiarowej pracy z domu: udostępniając pracownikom wygodną przestrzeń do coworkingu w okolicy oraz atrakcyjną siedzibę główną, umożliwisz im przerwanie izolacji i czerpanie korzyści z towarzystwa innych z dala od domowych zakłóceń.

Potwierdza to ogólnoświatowe badanie przeprowadzone przez agencję Knight Frank wśród najemców przestrzeni biurowych. „Jeśli chodzi o przestrzenie oferowane w najlepszych w klasie budynkach biurowych, jesteśmy przekonani, że na znaczeniu zyskają strefy zaprojektowane z myślą o dobrostanie pracowników. Ponieważ firmy zaczynają wdrażać obszerne programy podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji, w centrum kolejnej serii udogodnień naszym zdaniem znajdzie się edukacja”.

Według agencji Knight Frank najemcy z całego świata poszukują obecnie trzech kluczowych rodzajów obiektów: miejsc do stymulacji dobrostanu psychicznego (56%), przechowalni rowerów (55%) oraz punktów nadawania i odbioru przesyłek (53%). Inne popularne opcje to żłobki i pomieszczenia, w których rodzice mogą karmić i przewijać niemowlęta, a także sale do uprawiania jogi, medytacji, masażu i sesji pilatesu.Wydajność energetyczna

Ponieważ wiele mówi się dziś o zmianie klimatu, najemcy poszukują budynków o wysokich wynikach w systemach certyfikacji energetycznej takich jak LEED czy BREEAM, co ma pomóc firmom w osiąganiu własnych celów z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Na przykład obiekt Spaces Omniturm we Frankfurcie wyróżniono platynowym certyfikatem LEED. Kluczową cechą tego budynku są przeszklenia o właściwościach przeciwsłonecznych. Wykorzystane w nich szkło ma specjalną powłokę zaprojektowaną tak, aby ograniczała ilość ciepła przedostającego się do wewnątrz, odbijając i absorbując światło oraz filtrując je w celu redukcji odblasku. Pozwala to ograniczyć potrzebę klimatyzowania, sztucznego oświetlania i ogrzewania wnętrz, a w konsekwencji również ślad węglowy budynku.Według globalnej organizacji badawczej Market Research Future w przypadku budynków zeroenergetycznych (czyli takich, które generują tyle samo energii, ile się w nich zużywa) na całym świecie w latach 2021–2028 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 31,67%.

Sektor przestrzeni elastycznych rozwija się najszybciej na globalnym rynku przestrzeni do pracy. Osiągnij maksymalne korzyści, wykorzystując tę niezwykłą okazję do inwestycji, dzięki partnerstwu z firmą IWG.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl