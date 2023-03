Czeska Investika szuka okazji inwestycyjnych w Polsce. Na celowniku ma niemal wszystkie sektory nieruchomości komercyjnych. Właśnie finalizuje zakup biurowca w Warszawie. Transakcja ma się zakończyć jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Fundusz nieruchomości jednego z największych czeskich zarządców funduszy Investika realitní fond, rozważa kolejne możliwości inwestycyjne w Polsce. Na celowniku są biurowce, magazyny i centra handlowe.

W polskim portfelu Investiki znajdują się m.in. biurowce: Face2Face w Katowicach, gdyńskie - Łużycka Office Park i Tensor Office oraz poznański kompleks Szyperska Office Center.

Modelem rozwoju polskiego portfolio Investiki są przede wszystkim akwizycje istniejących obiektów.

Spółka szuka budynków wynajętych stabilnym podmiotom na bazie długoterminowych umów najmu z co najmniej 5-letnim wskaźnikiem WAULT.

Investika realitní fond rozpoczął aktywnie nabywać nieruchomości na rynku polskim w 2021 r. Pozwala małym inwestorom cieszyć się zwrotem z inwestycji w szereg wysokiej jakości wynajętych nieruchomości komercyjnych o wartości liczonej w milionach euro - tłumaczy Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce.

W ubiegłym roku na polskim rynku inwestycji w nieruchomości dał się zauważyć dynamiczny wzrost aktywności czeskich inwestorów. Investika realitní fond jako jeden z nich, kontynuuje rozbudowę portfela nieruchomości w Polsce, który obecnie obejmuje Face2Face w Katowicach, dwa kompleksy położone w Gdyni - Łużycka Office Park i Tensor Office, biurowiec Szyperska Office Center w Poznaniu, centrum logistyczno-produkcyjne Adient w Skarbimierzu koło Brzegu oraz dwie stacje obsługi samochodów ciężarowych MAN. Jaki jest model biznesowy spółki Investika?

Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce: Investika investiční společnost a.s. jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Czechach posiadającą licencję Czeskiego Banku Narodowego na zarządzanie i administrowanie funduszami inwestycyjnymi. Świadczy szeroki zakres usług, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi działającymi na rynku nieruchomości i rynku pieniężnym, jak również funduszy ukierunkowanych na rynki akcji i/lub ETF. Naszym flagowym funduszem zawsze był Investika realitní fond, który od 2015 r. skupia się na inwestycjach w nieruchomości komercyjne na rynkach czeskich i środkowoeuropejskich. To właśnie ten fundusz rozpoczął aktywnie nabywać nieruchomości na rynku polskim jeszcze w 2021 r. Pozwala małym inwestorom cieszyć się zwrotem z inwestycji w szereg wysokiej jakości wynajętych nieruchomości komercyjnych o wartości liczonej w milionach euro.

Kluczowym celem Investiki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości zarządzanych funduszy. Są to fundusze otwarte, a łączna liczba klientów detalicznych stale rośnie i wynosi blisko 65 tys. osób. Nasi inwestorzy powierzyli nam do zarządu aktywa o łącznej wartości zbliżającej się do 1 mld euro - tłumaczy Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce.

Skąd tak duże zainteresowanie polskim rynkiem?

Głównym powodem jest dostępność wysokiej jakości produktów inwestycyjnych zapewniających atrakcyjne dla naszych inwestorów stopy zwrotu. Polska jest większym krajem niż Czechy, oferującym rozwinięte rynki biurowe i logistyczne w miastach regionalnych oraz ich rejonach. Jest to najbardziej rozwinięty rynek kapitałowy w Europie Środkowo-Wschodniej o aktywnie działającym sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Ponadto, oba kraje sąsiadują ze sobą i mają podobną historię gospodarczą, co sprawiło, że Polska stała się w pewnym sensie naturalnym kierunkiem dla Investiki.

Gdynia dynamicznie rozwija się mimo wymagających warunków rynkowych. Zauważamy wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe wśród przedsiębiorstw związanych z logistyką morską - tłumaczy Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce. Fot. Face2Face/Investika.

Wśród powodów, dla których warto inwestować w Polsce, należy też wymienić dojrzałość segmentu transakcyjnego rynku nieruchomości komercyjnych. Korzystamy również ze współpracy z luksemburskim butikiem działającym w sektorze private equity i nieruchomości Bud Holdings SA., który odegrał kluczową rolę w naszym wejściu na polski rynek nieruchomości. Ich elastyczność, lokalna wiedza i doświadczenie znacznie wspierają proces pozyskiwania nieruchomości, który w każdym kraju przebiega inaczej i stanowi istotną barierę wejścia dla nowych podmiotów.

Czy banki chętnie finansują wasze inwestycje?

Nasze ostatnie zakupy zostały pozytywnie ocenione przez największe banki zajmujące się kredytowaniem nieruchomości komercyjnych w Polsce - banki chętnie finansują nasze inwestycje, między innymi doceniając uregulowaną strukturę funduszu, która wymaga wdrażania odpowiednich procedur, procesów czy długoterminowych planów biznesowych dla każdego z obiektów. Doceniamy że udało nam się zbudować tak trwałe i stabilne relacje pomimo stosunkowo krótkiej obecności na rynku.

Co ważne, nasze zaangażowanie w Polsce nie ogranicza się do inwestycji w projekty nieruchomościowe - rozważamy również utworzenie tutaj struktur umożliwiających Polakom inwestowanie z naszym funduszem.

W jakie projekty chce dalej inwestować Investika?

Naszym celem jest stworzenie zrównoważonego, długoterminowego portfela inwestycyjnego obejmującego wszystkie kluczowe klasy aktywów komercyjnych. Od konkurencji odróżnia nas podejście do dywersyfikacji - tworzymy stabilny, długoterminowy rentowny portfel, zróżnicowany nie tylko pod względem klas aktywów, ale także geograficznie.

Nasze kryteria inwestycyjne są proste: szukamy budynków wynajętych stabilnym podmiotom na bazie długoterminowych umów najmu z co najmniej 5-letnim wskaźnikiem WAULT - tłumaczy Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce.

Obiekty powinny być w dobrym stanie technicznym i w odpowiedniej lokalizacji. Interesują nas budynki o ugruntowanej lokalnej renomie, które nie są zagrożone utratą wiodącej pozycji w najbliższych latach.

Kompleks biurowy Szyperska Office Center w Poznaniu był pierwszym nabytkiem Investiki w Polsce. Kupiony został w 2021 r. Fot. Investika.

Uważnie obserwujemy również zmiany wartości projektów nieruchomościowych, zarówno na rynku, jak i tych znajdujących się w naszym portfelu. To prawda, że w ostatnim czasie stopy kapitalizacji zaczęły się zmieniać, jednak wpływ na wartość projektów jest kompensowany przez dwucyfrową inflację, która napędza przychody generowane przez budynki, dzięki czemu długoterminowa wartość projektów jest zrównoważona.

Czy interesują was też nieruchomości handlowe?

Nasz zespół inwestycyjny analizuje w ostatnim czasie różnorodne projekty, również z segmentu handlu detalicznego. Rynek detaliczny jest wysoce wyspecjalizowany i wymaga odpowiedniego zarządzania - jest to jedna z niewielu klas aktywów, w której klientem właściciela budynku nie jest najemca, ale jego klienci – odwrotnie niż w przypadku rynku budynków biurowych. Stąd decyzja o nabyciu takiego projektu wymaga starannego, koronkowego wręcz badania due diligence.

Czy stan zaawansowania prowadzonych analiz oznacza, że w tym roku portfolio Investiki w Polsce wzbogaci się o kolejny obiekt?

Obecnie finalizujemy zakup atrakcyjnego i unikatowego biurowca w Warszawie. Transakcja zostanie zakończona jeszcze w pierwszej połowie 2023 r. W ubiegłym roku nabyliśmy aż pięć projektów nieruchomościowych w Polsce, stąd potrzeba wzmocnienia lokalnych struktur. Na początku roku postawiliśmy na rozbudowę polskiego zespołu. W pierwszym kwartale 2023 r. z sukcesem przeprowadziliśmy procesy rekrutacyjne. Już wkrótce do zespołu dołączą kolejni specjaliści, w tym eksperci z zakresu asset management, zarządzania technicznego, finansów, controllingu i prawa.

Najnowszym nabytkiem Investika jest Face2Face - zupełnie nowy kompleks, symbol katowickiego rynku biurowego. Cel zakupu takiego aktywa wydaje się oczywisty. Czym kierowaliście się natomiast przy wyborze obiektów w Gdyni?

W Gdyni przekonał nas profil najemców w obu kompleksach. Obiekty są wynajmowane międzynarodowym firmom o ugruntowanej pozycji, na podstawie długoterminowych umów najmu. Dostrzegliśmy również, że połączenie obu projektów inwestycyjnych daje rewelacyjne możliwości w zakresie zarządzania: kompleksy te oferują wysokiej jakości powierzchnie biurowe, a ponieważ znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie - konkurowały o najemców.

Dążymy do aranżacji przestrzeni, która pozwala na ponowne wykorzystanie istniejącej tkanki biurowej. To cieszy, bo oznacza, że rośnie świadomość potrzeby minimalizacji emisji CO2 i świadomego podejścia do ESG - tłumaczy Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce. Fot. Investika.

Przejęcie obu obiektów pozwoliło nam otworzyć nowy rozdział w życiu biznesowym tych aktywów - wykorzystujemy skalę do stworzenia nowej społeczności biznesowej, już rozpoznawalnej i cenionej przez najemców. Innym aspektem takiej inwestycji jest fakt, że oba kompleksy łącznie tworzą instytucyjny produkt inwestycyjny, który w przyszłości może stać się obiektem zainteresowania dla dużych, międzynarodowych inwestorów.

Wielu z naszych klientów korporacyjnych postanowiło, być może ze względu na pandemię i hybrydowy system pracy, postawić na rozbudowaną sieć mniejszych biur satelitarnych w regionach, które pozwalają na przyjęcie bardziej elastycznego modelu pracy - tłumaczy Rafał Proczek, Head of Asset Management Investiki w Polsce.

Ponadto dostrzegamy, że Gdynia dynamicznie rozwija się mimo wymagających warunków rynkowych. Zauważamy wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe wśród przedsiębiorstw związanych z logistyką morską. Wśród naszych najemców są m.in. firmy obsługujące branżę transportu morskiego lub specjalizujące się w logistyce intermodalnej. W ostatnich latach ten sektor w Gdyni bardzo się rozwinął i generuje popyt na powierzchnie biurowe.

A w Poznaniu?

Kompleks biurowy Szyperska Office Center był pierwszym nabytkiem Investiki w Polsce. Kupiliśmy ten projekt jeszcze w 2021 r. Cechuje się bardzo dobrą lokalizacją w centrum Poznania i oferuje to, czego nie zapewniają inne budynki w tej okolicy, czyli elastyczność. W budynku mieszczą się zarówno duże, międzynarodowe marki i niektóre instytucje państwowe, jak i mniejsze moduły biurowe przeznaczone dla sektora MŚP. Z perspektywy tego ostatniego, wynajęcie biura o powierzchni 150-300 mkw. w nowoczesnym budynku klasy A jest wyzwaniem, ponieważ zasób biurowców klasy A oferujących takie moduły jest bardzo ograniczony. Tymczasem, wiele mniejszych przedsiębiorstw poszukuje takich powierzchni w atrakcyjnej lokalizacji, aby świadczyć usługi na rzecz klientów korporacyjnych.

Może to być również interesujące ze względu na hybrydowy system pracy. Wiele korporacji optymalizuje swoją przestrzeń biurową. Zapewne także wasi najemcy?

Rynek biurowy podlega nieustannym przemianom - trendy zmieniają się na przestrzeni lat, ale wysokiej jakości obiekty są budowane w taki sposób, aby mogły obsłużyć każdy rodzaj użytkowania. Chodzi o to, aby mieć przygotowaną odpowiednią strategię zarządzania aktywami uwzględniającą zachodzące zmiany. Popyt na powierzchnie biurowe utrzymuje się na wysokim poziomie, a obawy z czasów pandemii covid o przyszłe zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe nie zmaterializowały się. Niektóre przedsiębiorstwa rozwijają się i zwiększają wynajmowaną powierzchnię, podczas gdy inne redukują ją ze względu na zmianę organizacji pracy.

Wielu z naszych klientów korporacyjnych postanowiło, być może ze względu na pandemię i hybrydowy system pracy, postawić na rozbudowaną sieć mniejszych biur satelitarnych w regionach, które pozwalają na przyjęcie bardziej elastycznego modelu pracy.

Na jakim poziomie komercjalizacji są wasze biurowce? Pod tym względem hybrydowy system pracy może stanowić wyzwanie.

Średni poziom komercjalizacji naszych polskich biurowców wynosi ok. 96 proc., przy ponad 100 najemcach w portfelu. Pojedyncze powierzchnie czekają na najemców zarówno w Gdyni, jak i w Poznaniu, ale w obu lokalizacjach jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z przyszłymi najemcami.

Jak zmieniły się potrzeby najemców? Wolą zamknięte gabinety czy open space’y? A może więcej przestrzeni wspólnych?

To zależy od branży. Na przykład IT ma inne potrzeby jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni biurowej, co znajduje odzwierciedlenie w bardziej elastycznych aranżacjach wdrażanych w naszych budynkach, mających na celu wzmocnienie pracy zespołowej. Z kolei biznes związany z branżą logistyczną ma bardziej tradycyjne podejście do biura i obecności w nim. Zmiana jest zauważalna i naszym zadaniem jest odpowiadać na indywidualne potrzeby poszczególnych najemców.

Czy w waszych biurowcach są przestrzenie coworkingowe? Jeszcze przed pandemią zarysował się pogląd, że operator biur serwisowanych w obiekcie to duży atut. Dziś ten trend się umocnił.

Tak, w kompleksie Face2Face działa City Space. Funkcjonuje bardzo dobrze i jest niezwykle potrzebny w tej lokalizacji. Rozważamy również zaproszenie najemcy z tego segmentu do naszych biurowców w Trójmieście. Jesteśmy na początkowym etapie rozmów. Wierzymy, że taka powierzchnia sprawdzi się również w Gdyni. Słyszymy od naszych najemców, że sporadycznie potrzebują dodatkowej powierzchni wynajętej na elastycznych warunkach, aby zrealizować konkretne projekty. Dostrzegamy wartość dodaną, jaką wnoszą do biurowca odpowiednio zaprojektowane i profesjonalnie zarządzane powierzchnie elastyczne, stanowiące uzupełnienie tradycyjnej funkcji biura.

Od dłuższego czasu mówi się o luce podażowej na rynku biurowym. Czy również ją dostrzegacie?

Tak, choć oczywiście zależy to od konkretnego miasta. Rzeczywiście. istniejące biurowce mają przewagę, bo po pierwsze – już istnieją i są dostępne, a po drugie - ze względu na obecne koszty aranżacji powierzchni biurowej mogą być bardziej konkurencyjne pod względem czynszu. Należy pamiętać, że na rynku wykończenia i wyposażenia powierzchni biurowych zaszły w ostatnich latach znaczne zmiany, głównie ze względu na rosnące koszty.

Dynamika wzrostu stawek czynszu nie nadąża za wzrostem kosztów fit-outu oraz budowy nowych obiektów. W efekcie standardem staje się, że wynajmujący dzielą się tymi kosztami z najemcami. Jest to istotna zmiana na rynku biurowym. Przekłada się na bardziej uzasadnione ekonomicznie decyzje najemców dotyczące standardu wykończenia biura. Dążymy do aranżacji przestrzeni, która pozwala na ponowne wykorzystanie istniejącej tkanki biurowej. To cieszy, bo oznacza, że rośnie świadomość potrzeby minimalizacji emisji CO2 i świadomego podejścia do ESG.

W kontekście ESG, wielu właścicieli nieruchomości komercyjnych chwali się tzw. zielonymi umowami najmu. Jakie są wasze pomysły na przekonanie najemców do korzystania z obiektu w bardziej zrównoważony sposób?

Staramy się podchodzić do tego zagadnienia poprzez wdrażanie realnych, mierzalnych rozwiązań. Część aktywów z naszego portfela posiada już zielone certyfikaty: Face2Face, Tensor Office Park, Łużycka Plus - to przykłady aktywów z certyfikatem BREEAM. Pozostałe obiekty są w trakcie procesu certyfikacji. Ponadto, całe nasze portfolio jest w trakcie audytu środowiskowego, który ma na celu zidentyfikowanie innych proekologicznych inicjatyw, które mogłyby zostać wdrożone w każdym z obiektów, w tym panele PV lub rozwiązania energooszczędne.

Standardem staje się, że wynajmujący dzielą się kosztami fit-outu z najemcami. Jest to istotna zmiana na rynku biurowym. Przekłada się na bardziej uzasadnione ekonomicznie decyzje najemców dotyczące standardu wykończenia biura.

Dodatkowo, analizujemy możliwości rozwoju ekologicznych źródeł energii dla naszego portfela. Warto pamiętać, że ESG nie ogranicza się do kwestii środowiskowych – to także wpływ społeczny naszych działań. Kluczową zasadą zarządzania aktywami jest ścisła współpraca z naszymi najemcami - dzięki zrozumieniu ich potrzeb i sposobu, w jaki wykorzystują zajmowaną powierzchnię, jesteśmy w stanie wspólnie bardziej efektywnie zarządzać obiektami. Przykładowo, w naszych gdyńskich biurowcach zainicjowaliśmy powołanie rady najemców, która będzie wspólnie rozważać sposoby bardziej zrównoważonego funkcjonowania naszych budynków.

Czy najem instytucjonalny również leży w zakresie waszych zainteresowań?

Potencjalnie tak, ale raczej nie na tym etapie rozwoju segmentu. Jestem zdania, że w Polsce wciąż brakuje profesjonalizacji usług związanych z instytucjonalnym wynajmem mieszkań. Dotyczy to m.in. operatorów, obsługi technicznej i dostępu do finansowania takich projektów. Na rynku jest niewiele odpowiednio przygotowanych i funkcjonujących produktów inwestycyjnych. Obecnie inwestycje te realizowane są najczęściej w formule, w której właściciel jest jednocześnie operatorem. Praktyka na tym rynku dopiero się kształtuje. Ponadto, co jest niezwykle istotne, czynsze najmu mieszkań płatne są zazwyczaj w złotych polskich, a to zamyka drogę finansowania takiej inwestycji w euro.

