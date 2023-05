Zarządzany przez EPP Park Rozwoju, najbardziej zielony kompleks biurowy zlokalizowany na biznesowym Mokotowie, podpisał umowy z czterema nowymi najemcami.

Najemcy to: ITS Poland, Kron, Real ST oraz Yangtze Optical Fibre and Cable Poland (YOFC).

Łączna powierzchnia przestrzeni biurowej klasy A objęta umowami to ponad 1000 mkw.

Dogodna lokalizacja, nowoczesne rozwiązania architektoniczne czy możliwość dopasowania przestrzeni do naszych potrzeb to tylko niektóre z atutów Parku Rozwoju, które wpłynęły na decyzję o przeniesieniu biura ITS Poland właśnie tam. Utrzymanie przez obiekt wysokich standardów w zakresie zarządzania, jakości i bezpieczeństwa mają dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ bezpośrednio przekładają się na komfort naszych pracowników – powiedziała Tatsiana Karaneuskaya, dyrektor wykonawczy ITS Poland.

Park Rozwoju. Fot. Mat. pras.

Zależy nam, aby najemcy Parku Rozwoju czuli się w nim dobrze. Wiemy, że doceniają efektywny sposób zarządzania budynkiem, w tym podejmowane przez nas inicjatywy dążące do zwiększania energooszczędności obiektu. Cenią też nasze indywidualne podejście do współpracy z nimi oraz gotowość do odpowiadania na potrzeby ich biznesów – skomentował Maciej Sałata, Senior Leasing Manager w EPP.

Uruchomienie biura w Warszawie to ważny krok dla firmy i element naszej długofalowej strategii rozwoju, która zakłada rozszerzanie globalnego zasięgu i wzmacnianie obecności YOFC w Europie. Park Rozwoju spełnił nasze oczekiwania pod względem jakości przestrzeni biurowej i oferowanych udogodnień. Zależało nam, by zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki w nowej lokalizacji, równocześnie odpowiadając na ich potrzeby związane z komfortowym dojazdem do pracy czy opcjami na spędzenie czasu z dala od biurka – podkreślił Marcin Siciński, Manager of General Management Department, Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o.

– Lokalizacja kompleksu jest wyjątkowa i stanowi jedną z jego kluczowych przewag. Zielone otoczenie pozwala odetchnąć od zgiełku miasta, równocześnie oferując dobrą komunikację i bogate zaplecze usługowo-gastronomiczne. To miejsce, w którym biznes może się rozwijać – dodała Olga Adamek, Senior Leasing Manager w EPP.

Nowi najemcy Parku Rozwoju to firmy o różnym profilu działalności, zarówno usługowym, jak i produkcyjnym. Wśród nich jest m.in. ITS Poland, firma dostarczająca rozwiązania z zakresu IT dla biznesu oraz instytucji publicznych, która zajęła biuro o powierzchni ponad 400 mkw.

Z początkiem roku swój showroom o powierzchni ponad 300 mkw. w tym kompleksie uruchomił Kron – renomowany producent i dystrybutor mebli biurowych, oferujący wysokiej jakości usługi dla biznesu.

Kolejnym najemcą jest Real ST – doświadczony i ceniony pośrednik na rynku nieruchomości, specjalizujący się w obsłudze transakcji wynajmu i kupna nieruchomości handlowych.

W marcu br. swoją siedzibę na biznesowy Mokotów przeniósł też Yangtze Optical Fibre and Cable, lider na rynku produkcji i sprzedaży światłowodów oraz przewodów telekomunikacyjnych.

Park Rozwoju to nowoczesny i najbardziej zielony kompleks biurowy klasy A na warszawskim biznesowym Mokotowie, składający się z dwóch 7-piętrowych budynków o łącznej powierzchni 34 tys. mkw. Zaprojektowany został z myślą o stworzeniu przyjaznego, wielofunkcyjnego środowiska pracy. Wyróżnia się nie tylko dużymi możliwościami aranżacji powierzchni, rozbudowaną infrastrukturą dla rowerzystów czy dużą liczbą miejsc parkingowych.





