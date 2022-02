Cztery nieruchomości LeadCrest Capital Partners pod zarządem Cushman & Wakefield

Firma doradcza Cushman & Wakefield została wybrana na zarządcę czterech nieruchomości logistyczno-produkcyjnych wchodzących w skład portfela LeadCrest Capital Partners. Zapoczątkowuje to współpracę obu firm.

Cztery nieruchomości LeadCrest Capital Partners będą zarządzane przez firmę doradczą Cushman & Wakefield.

Chodzi o budynki w Stargardzie pod Szczecinem, Wrocławiu, Grudziądzu i Skarbimierzu pod Brzegiem.

Całkowita powierzchnia tych obiektów to ponad 50 tys. metrów kwadratowych.

- LeadCrest Capital Partners jest naszym nowym klientem, dla którego zarządzamy czterema nieruchomościami oferującymi powierzchnie dostosowane do potrzeb logistyki i produkcji lekkiej, zlokalizowanymi w Stargardzie pod Szczecinem, we Wrocławiu, Grudziądzu i Skarbimierzu pod Brzegiem - wskazuje Ewelina Bzowska, Senior Portfolio Manager, Cushman & Wakefield.

LeadCrest Capital Partners w działaniach wesprą doświadczeni specjaliści z Cushman & Wakefield

- Są to pierwsze nieruchomości tego klienta w Polsce i cieszymy się, że to właśnie nam powierzył zarządzanie swoimi aktywami. W przypadku tych obiektów zapewnimy pełny pakiet usług operacyjnych i finansowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - podkreśla przedstawicielka Cushman & Wakefield.

- Nieustannie wzmacniamy swoją obecność w Polsce i cieszymy się z nawiązania współpracy z firmą Cushman & Wakefield, która będzie zarządzać naszym zdywersyfikowanym portfelem nieruchomości na terenie Polski. Cushman & Wakefield oferuje kompleksowe usługi w skali całego kraju, korzystając ze wsparcia doświadczonego zespołu specjalistów. W ramach jednej z naszych kluczowych inicjatyw będziemy czerpać z praktyki i wiedzy Cushman & Wakefield w obszarze ESG, aby podnieść parametry środowiskowe naszego portfela - komentuje Mark Bernal, Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Działu Zarządzania Aktywami w LeadCrest Capital Partners.

Całkowita powierzchnia zarządzanych budynków wynosi 51 942 mkw.

Firma doradcza i europejski fundusz łączą siły

Firma LeadCrest Capital Partners, założona przez zespół ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem, jest pierwszym europejskim funduszem specjalizującym się w 100 proc. w transakcjach sale-leaseback oraz inwestycjach build-to-suit. Posiada biura w Luksemburgu, Paryżu i Londynie. W ramach działalności prowadzonej w Europie oferuje firmom z nią współpracującym niebankowe rozwiązania kapitałowe oparte na monetyzacji aktywów nieruchomościowych i dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Z kolei Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.