Rozwój sztucznej inteligencji, nowe modele pracy, oczekiwania generacji Z – jak to wszystko wpływa na rynek pracy i sektor nieruchomości? O tym rozmawialiśmy na Property Forum 2023.

Sztuczna inteligencja nie zabierze miejsc pracy bezpośrednio.

Z powodu sztucznej inteligencji ma zaniknąć sześćdziesiąt parę milionów miejsc pracy, ale ponad osiemdziesiąt milionów ma się w związku z jej rozwojem pojawić.

Praca zdalna poszerzyła dostęp do puli kompetencji. Pracodawcy szukają pracowników nie tylko blisko siedziby firmy.

Popularyzacja pracy zdalnej odmieniła biura: z jednej strony jesteśmy świadkami downsizingu, z drugiej – rozrzedzania powierzchni biurowej.

Generacja Z na rynku pracy: nie ma problemów z przychodzeniem do biura, ale musi mieć możliwość socjalizacji i interakcji.

Wśród lokalizacji inwestycji biurowych wciąż prym wiodą Warszawa, Wrocław i Kraków.

Czy AI namiesza na rynku pracy? Czy czeka nas redukcja etatów, która w dalszej perspektywie pociągnie za sobą mniejszy popyt na biura? Pytanie o wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na rynek pracy i nieruchomości otworzyło dyskusję. Jej uczestnicy nie obawiali się jednak o to, że AI zabierze ludziom pracę.

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead, ABSL, Katowice Site Lead, Kyndryl

To nie AI zabierze nam pracę. Do tej pory większość rozwoju technologii powodowało, że tworzyliśmy nowe miejsca. Pracę może mi zabrać kolega, który lepiej i łatwiej posługuje się tym narzędziem – przekonuje Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead, ABSL, Katowice Site Lead, Kyndryl.

Wpływ rozwoju technologicznego na rynek pracy nie był jednak przez prelegentów negowany.

– Przygotujmy się na zmianę i powstawanie nowych stanowisk. Od wielu lat od firm HR-owych słyszymy, że 50 proc. wiedzy, którą pozyskujemy na studiach technicznych, staje się nieaktualne na końcu tych studiów. Rozwój technologiczny zmienia w naturalny sposób ciągle nasz rynek pracy, ale to nie jest tak, że go w jakiś sposób redukuje. Po prostu zmienia jego obraz i przesuwa w inne obszary, co powoduje generalnie rozwój całego rynku – mówi Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, AMMEGA Business Services.

Z powodu sztucznej inteligencji ma zaniknąć sześćdziesiąt parę milionów miejsc pracy, ale ponad osiemdziesiąt milionów ma się w związku z jej rozwojem pojawić – zauważa Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży, Personnel Service SA.

Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży, Personnel Service SA

Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director, ABSL przekonuje, że nie czeka nas wymarcie biur, komentując jednocześnie szeroko przytaczane dane o pustostanach, zaznaczając, że odczytywać je należy w kontekście sytuacji rynku sprzed pandemii.

Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director, ABSL

Pustostany będą rosły, ale biura pozostaną – przekonuje.

Czy w związku z rozwojem technologii i zapotrzebowaniem na zawody z sektora IT czy RDN możemy się spodziewać większych inwestycji w nieruchomości nowego typu, takie jak centra baz danych, laboratoria badawcze, innowacyjne przestrzenie coworkingowe etc.? Życzyłby sobie tego Stan Cieśla, który ośrodki pozwalające na transfer wiedzy i myśli technologicznej widziałby jako inetrdyscyplinarne i międzypokoleniowe centra rozwoju, istniejące poza metaverse.

– Pomimo technologii, którą posiadamy, nadal jesteśmy ludźmi i budujemy relacje. Tego typu centra rozwoju łączą w sobie kilka rzeczy, biznes, uczelnie, siłę międzypokoleniową i różnorodność. Widziałbym to w jakieś fizycznej przestrzeni – przekonuje i powołuje się na przykład centrum Xerox w Pao Alto z lat 60. XX wieku, które było takim ośrodkiem.

Praca zdalna i jej następstwa

Schyłek biur i towarzyszącą dominację pracy zdalnej wieszczono w czasie pandemii. I chociaż ta prognoza się nie sprawdziła, to praca zdalna i hybrydowa pozostały z nami na stałe. W I półroczu 2023 r. 37% aktywnych ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl stanowiły takie, które umożliwiały pracę zdalną bądź hybrydową.

Monika Tkacz, starszy menadżer ds. wynajmu, Skanska

Ogromnym wyzwaniem i dla pracodawców, i właścicieli budynków jest zachęcenie pracowników do powrotu do biur. Wcześniej praca zdalna była bardzo dużym przywilejem. U nas w firmie była obecna przed pandemią, ale był to tylko jeden dzień. Teraz zachęcanie pracowników do przychodzenia do biura jest ogromnym wyzwaniem – przyznaje Monika Tkacz, starszy menadżer ds. wynajmu, Skanska.

– Firmy bardzo różnice do tego podchodzą. Ogromne korporacje w Krakowie zachęcały pracowników organizując dzień pizzy, albo dzień waty cykrowej, trochę jak w przedszkolu.

Kinga Marczak zauważała, że praca zdalna poszerzyła dostępną pulę kompetencji, z której mogą korzystać pracodawcy. – Przez to, że możemy otworzyć się na tę pracę zdalną i hybrydową, pracodawcy mając centrum usług wspólnych w Krakowie sięgają po ludzi z Bydgoszczy, Częstochowy i Wabrzycha, dopuszczając ich do swojego zespołu, licząc się z tym, że nie są w stanie w pełni monitorować ich efektywności – mówiła.

Uczestnicy dyskusji nie zakładają, aby popularność pracy zdalnej i hybrydowej miały zaowocować wyludnieniem się centrów dużych miast i powstaniem efektu tzw. „pączka z dziurką” , z masowymi przeprowadzkami do mniejszych miejscowości czy na przedmieścia.

Ten trend był bardzo widoczny na początku pandemii. Obserwowaliśmy zapotrzebowanie na domy poza miastem. Czy ta tendencja się utrzyma? – pyta Monika Tkacz.

Paweł Panczyj zauważa, że od ok. półtora roku odnotowuje się trend powrotu do miasta. - Kiedyś mieszkało się za miastem, bo tam płaciło się mniejsze podatki. Teraz w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie ten trend się odwraca, ludzie zaczynają wracać – dodawał Paweł Panczyj.

Generacja Z – czego oczekuje?

Wraz z wejściem na rynek pracy Generacji Z pojawiło się wiele pytań, o to jak pokolenie „urodzone ze smartfonem w ręku” będzie się zachowywać na tym rynku. Jednym z nich było to, czy Zetki będą chciały pracować stacjonarnie.

Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, AMMEGA Business Services

Młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, bardzo chętnie przychodzą do biura. Dużym motywatorem jest element socjalizacyjny, pracy razem – zauważa Marcin Nowak.

- Oczywiście Gen Z nie myśli o tym, żeby być cały tydzień w biurze. Natomiast nie jest żadnym problemem, aby przychodzili do biura, zwłaszcza jeżeli mają pracować wspólnie lub czegoś się nauczyć – przekonuje Marcin Nowak.

Współczesne biuro, czyli jakie?

Rozmowa o nowych modelach pracy zaowocowała wymianą zdań na temat charakteru współczesnych powierzchni biurowych. Rozmówcy zidentyfikowali kilka widocznych trendów. Jednym z nich był downsizing biur.

Firmy stawiają na jakość powierzchni, biura, lokalizację, kwestie ESG, wellbeingu i tak dalej, ale powierzchnie biur się trochę zmniejszają, bo dużo osób pracuje zdalnie – mówi Monika Tkacz. – Jak popatrzymy na zatrudnienie w firmach IT, to idzie do góry, ale nie przekłada się na powierzchnię najmu.

O swoich doświadczeniach z downsizingiem biur mówił Stan Cieśla.

Z siedmiopiętrowego biurowca położonego nie bezpośrednio w samym centrum miasta, przenieśliśmy się do tkanki miejskiej, redukując znacząco powierzchnię. Kompletnie ją przebudowano – mówi. - Jestem żywym przykładem tego eksperymentu. Za rok albo za dwa będę w stanie powiedzieć, czy się zakończył spektakularnym sukcesem czy też wyciągnęliśmy lekcje z doświadczeń – dodaje.

Z jednej strony downsizing, z drugiej – rozcieńczanie powierzchni i zapewnianie pracownikom więcej przestrzeni. Obie tendencje są zauważane na rynku nieruchomości biurowych.

– Kiedyś mieliśmy 4-6 mkw. na stanowisko pracy, teraz odległości są większe – zauważa Marcin Nowak, co potwierdzała Monika Tkacz. – Są firmy, które zapewniają i 10 mkw. i 12 mkw. na stanowisko, a skandynawskie firmy nawet 14 mkw. – wyjaśnia przedstawicielka Skanska.

Współpraca, spotkania, socjalizacja, networking, elastyczność – te słowa padały wielokrotnie w odniesieniu do roli współczesnego biura.

Patrząc na to, w jakim celu ludzie przychodzą do pracy, duża część to networking. Pracownicy pracują z domu, a w biurze tworzą więzi, które pozwalają lepiej wykonywać pracę – zaznacza Paweł Panczyj. Dyskusja

Kinga Marczak nie wróży natomiast świetlanej przyszłości idei hot-desków.

Człowiek jest istotą społeczną, ale też istotą, która ma bardzo silny instynkt posiadania. Jest on definiowany różnie, także poprzez to, że to biurko jest moje, to jest moja szuflada. To własne biurko jest potrzebne, bo jesteśmy tak ewolucyjnie ukształtowani – przekonuje.

W dyskusji "Rynek pracy po nowemu. Co to oznacza dla branży nieruchomości", która odbyła się 19 września 2023 r. w trakcie Property Forum w Warszawie, wzięli udział:

Stan Cieśla , Silesia Chapter Lead, ABSL, Katowice Site Lead, Kyndryl

, Silesia Chapter Lead, ABSL, Katowice Site Lead, Kyndryl Kinga Marczak , dyrektor sprzedaży, Personnel Service SA

, dyrektor sprzedaży, Personnel Service SA Marcin Nowak , dyrektor zarządzający, AMMEGA Business Services

, dyrektor zarządzający, AMMEGA Business Services Paweł Panczyj , Strategy & Business Development Director, ABSL

, Strategy & Business Development Director, ABSL Monika Tkacz, starszy menadżer ds. wynajmu, Skanska

Moderacja

Anna Sołomiewicz, redaktorka, PropertyDesign.pl, PropertyNews.pl

