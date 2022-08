Czy biuro w Poznaniu to dobry pomysł?

Całkowite zasoby biurowe Poznania od początku roku nie zmieniły się i na koniec czerwca 2022 roku wynosiły ponad 620 400 m kw.

Realizowane obecnie projekty będą sukcesywnie oddawane w latach 2023-2025.

Duża aktywność najemców w II kwartale roku przyniosła ponad 21,4 tys. mkw. wynajętej powierzchni.

W pierwszym półroczu 2022 roku nie został oddany do użytku żaden nowy budynek biurowy, a w związku z tym zasoby poznańskie utrzymały się na poziomie 620 400 m kw. Warto zaznaczyć, że deweloperzy w dalszym ciągu pozostają aktywni, a w budowie znajduje się ponad 70 tys. mkw. powierzchni biurowej. Największymi inwestycjami w budowie są Andersia Silver (40 tys. mkw., Von der Heyden) oraz Nowy Rynek E (20 tys. mkw., Skanska).

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zdecydowanie większa aktywność najemców w okresie od kwietnia do czerwca 2022 w porównaniu do I kwartał, to na pewno pozytywny sygnał płynący z rynku biurowego w Poznaniu. W II kwartale roku podpisano umowy na ponad 21,4 tys. mkw. co stanowi 11 proc. całkowitego wolumenu transakcji w miastach regionalnych. W pierwszej połowie roku po stronie popytowej odnotowano wzrost o 38 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku – komentuje Piotr Borowski, dyrektor działu Reprezentacji Najemcy w Knight Frank.

Analizując strukturę umów ponad 66 proc. stanowiły renegocjacje, nowe umowy odpowiadały za ponad 27 proc. wolumenu, zaś ekspansje wyniosły zaledwie 6 proc. wszystkich podpisanych umów.

- Współczynnik pustostanów na koniec czerwca 2022 roku pozostał na tym samym poziomie co w pierwszym kw. roku i wynosił 12 proc., co jest drugim najniższym wynikiem spośród miast regionalnych. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku nastąpił spadek dostępności powierzchni biurowych, a wskaźnik obniżył się o 0,9 pp. – wyjaśnia Katarzyna Bojar, młodszy konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze w Poznaniu w II kwartale 2022 roku pozostawały na stabilnym poziomie, wahając się od 10,00 euro do 16,00 euro/mkw. miesięcznie. W najbliższym czasie możemy oczekiwać presji ze strony najemców względem właścicieli starszych biurowców na renegocjacje stawek czynszów i pakietów zachęt. W przypadku nowych inwestycji decydujący głos obecnie mają rosnące koszty budowy oraz obsługi kredytów budowlanych, co w konsekwencji w takich projektach może wpłynąć na podniesienie stawek czynszu.