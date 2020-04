Czy biurowce dostaną rykoszetem? Raport o rynku biurowym w okresie pandemii

Biurowce ucichły. W momencie wybuchu epidemii wiele firm z dnia na dzień umożliwiło swoim pracownikom pracę w domowym zaciszu. Obecnie do biur przyjeżdża tylko część zespołów oraz ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na home office. W przypadku rynku biurowego nie mówi się o dramacie wywołanym przez koronawirusa jak w hotelach czy centrach handlowych. Ale przedstawiciele rynku nie ukrywają, że kryzys jest na horyzoncie. Przedstawiamy raport o wpływie Covid-19 na sektor biurowy.

Jak szacuje Knight Frank, obecnie w biurowcach pracuje od 20 do 40 proc. pracowników firm. W każdym biurze pojawiają się także osoby odbierające pocztę, przesyłki itp. Wyjątkiem są najemcy biurowców z branży usług, które zupełnie wstrzymały działalność jak: restauracje, kawiarnie, usługi kosmetyczne czy fryzjerskie, itp.

Część firm, które są najemcami biurowców, może nie przetrwać kryzysu. Inne, poharatane przez pandemię, zweryfikują swoje plany rozwoju, a tym samym potrzeby związane z zajmowaną powierzchnią biurową.

Choć nie wiemy jeszcze na jaką skalę, można się też spodziewać, że nawet te firmy, które nie ucierpią bezpośrednio, nie będą już tak odważnie inwestować w swoje siedziby i wiązać się długoletnimi umowami najmu.

- Aktualna polityka zamknięcia państw oraz dystansowania społecznego będzie miała niebagatelny wpływ w ujęciu makro na stronę popytową oraz podażową - prognozuje Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny w TDJ Estate. - Dostosowaniu będą podlegały łańcuchy dostaw oraz łańcuchy wartości, co wpłynie na geopolityczny układ sił. Niemniej w odniesieniu do sektora biurowego w Polsce, powinniśmy się spodziewać krótkoterminowego spadku aktywności nowych inwestorów planujących wejście na dany rynek, aczkolwiek istniejące firmy przejdą w tryb stabilizacji i możliwej zmiany powierzchni biurowej na lepszą jakość przy porównywalnym poziomie czynszowym - dodaje Bartłomiej Solik.

Jak dodaje, pandemia wirusa SARS CoV-2 powoduje zwiększony niepokój i poziom stresu. Przedsiębiorstwa z niedostosowanym modelem biznesowym będą stawiały czoła rosnącym wyzwaniom, a firmy, które odnajdą się w nowej rzeczywistości – przetrwają i mają szanse na wdrożenie innowacji.

Umowy do przeglądu

Pogarszająca się kondycja finansowa zmusi najemców do optymalizacji kosztów i ponownej analizy każdej pozycji w excelu. Do niektórych zarządców nieruchomości już spływają pierwsze wnioski o renegocjowanie umów lub zmniejszenie zajmowanej powierzchni biurowej. Skalę tego zjawiska na razie ciężko oszacować. Kiedy najemca ma podstawy do zmiany takiej umowy?

- W przypadku obowiązujących umów, najemcom może być trudno wykazać powód umożliwiający renegocjowanie umowy, gdyż budynki biurowe pozostają otwarte, a więc przedmiot najmu jest dostępny, nawet jeśli większość pracowników pracuje zdalnie - mówi Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills. - Jeśli najemca zdecydował się np. zmniejszyć zatrudnienie, wówczas jednym z rozwiązań jest próba znalezienia innej firmy chcącej podnająć od niego część powierzchni - dodaje Daniel Czarnecki...