Czy biurowce wpadną w szał grodzenia w amerykańskim stylu?

Znam kilka firm, które już wypowiedziały umowę najmu biura. To m.in. branża IT i marketingowa. Ich specyfika pracy pozwala na produktywny home office. Na ewentualne, regularne spotkania zawsze mogą wynająć salę konferencyjną u operatora powierzchni elastycznych. Jednak uważam, że biura nadal będą potrzebne, ponieważ są kwintesencją kultury firmy, prezentacją jej wartości. Życie biurowe pokazuje w praktyce, jak pracuje się w danej organizacji – tłumaczy Karolina Manikowska, dyrektor Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy Grupy Nowy Styl.

Nowy Styl przygotował poradnik na temat tego, jak zrestartować biura w czasie pandemii. Stworzyliście go dla siebie, czy klienci poprosili o wskazówki?

Karolina Manikowska, dyrektor Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy oraz zastępca dyrektora Działu Zarządzania Produktem Grupy Nowy Styl: Już w połowie kwietnia klienci z bardzo rożnych krajów zaczęli przysyłać do nas pytania o produkty, takie jak: przegrody, osłony, panele czy specjalne wykończenia meblowe podlegające dezynfekcji. Na początku głównie z Holandii i z Niemczech, a potem także z Polski. Szukali też innych wskazówek, pytali m.in. jak inne firmy radzą sobie z przeprowadzeniem operacji powrotu do biura. Dyskutowaliśmy o różnych modelach restartu pracy biurowej. W końcu pojawiły się też pytania o szczegółowe rozwiązania dotyczące m.in. rozstawienia biurek, wykorzystania kuchni i salek konferencyjnych. Tak się akurat złożyło, że nasza firma po długim weekendzie majowym rozpoczęła proces powrotu do biur, więc wiele rozwiązań przetestowaliśmy na własnej skórze. Tak narodził się nasz poradnik „Welcome back to the office”.

Czyli Nowy Styl wrócił w stu procentach do biura. Czyżby home office się nie sprawdził?

Wróciliśmy dlatego, że nasza praca jest w ekstremalny sposób oparta na komunikacji między działami. Każdy nasz projekt wyposażenia powierzchni przechodzi przez bardzo wiele działów i zespołów, które biorą udział w efektywnej obsłudze klienta. Rzeczywiście podczas pracy w trybie home office zaobserwowaliśmy trudności w komunikacji Home office może być dobrą formą pracy np. dla zadań indywidualnych, wymagających skupienia – tymczasem w naszej firmie istotnie efektywność jest nierozerwalnie związana z impulsywnymi kontaktami ze współpracownikami. Przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników w naszej firmie dotyczącą sytuacji pandemii, ale też ich oceny pracy zdalnej. Jej wyniki pokazały, że nie najlepiej wypada komunikacja, gdy pracujemy poza biurem, co także utrudnia pracę twórczą np. przy tworzeniu nowych produktów/projektów. Wiedzieliśmy, że nasi pracownicy są gotowi wrócić do biura i dzięki temu nasz biznes zyska, a aspekt biznesowy jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zależy nam na utrzymaniu miejsc pracy, a dzięki lepszej obsłudze klienta mamy większe szanse na zdobycie nowych kontraktów.

Jak sobie poradziliście ze strachem, który – nie ma co ukrywać - jest w nas?

Postanowiliśmy, że ambasadorami powrotu do biura będą menedżerowie. Każdy indywidualnie przedyskutował sytuację z pracownikami...