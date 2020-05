Czy coworking boi się kryzysu wywołanego przez koronawirus? Niekoniecznie...

Obecna sytuacja w kraju dotknęła również branżę coworkingową. Czego obawiacie się najbardziej?

Ewa Rogoż: Branża coworkingowa może się obawiać, że wielu osobom praca zdalna przypadnie do gustu na tyle, że zrezygnują ze wspólnych przestrzeni. Każda osoba ma zapewne do tego indywidualne podejście. Ale patrząc z perspektywy naszego, długiego już doświadczenia wiemy, że wielu klientów do nas wróci. Ponieważ ważne jest dla nich, aby przebywać w miejscu, w którym mogą ciągle się rozwijać oraz przebywać wśród innych przedsiębiorczych osób. Dzięki społeczności, która tworzy się w przestrzeniach coworkingowych, ludzie czują motywację do działania oraz wzajemnie napędzają swoje pomysły. Mamy więc nadzieję - zamiast obaw, że większość osób zapragnie wręcz przebywać w takim środowisku, a co za tym idzie, że wzrośnie zainteresowanie miejscami coworkingowymi.

Jaka będzie przyszłość branży w długim terminie? Czy elastyczne powierzchnie zyskają czy raczej stracą?

Nieoczekiwane pojawienie się epidemii oczywiście chwilowo niekorzystanie wpływa na tę branżę, ale głównie ze względu na wprowadzane regulacje prawne.

Sądzimy, że po zniesieniu wszystkich restrykcji, stopniowo dotychczasowi użytkownicy wspólnych przestrzeni zaczną powracać. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w wielu osobach dokona się mentalna zmiana, która wpłynie na ich zachowanie. Zapewne będziemy bardziej ostrożni, nastawieni na zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w miejscu pracy. W efekcie czego zarządzający przestrzeniami będą musieli zmierzyć się ze stworzeniem odpowiedniego stanowiska pracy z zachowaniem bezpiecznej odległości, która da komfort freelancerom.

Należy zauważyć, że podejście firm do zatrudnienia pracowników na przestrzeni lat ulega zmianie. Wiele osób podejmuje coraz częściej decyzje, aby postawić na samozatrudnienie. I tutaj idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest właśnie coworking, który z roku na rok dynamicznie się rozwija, dzięki dużemu zainteresowaniu.

Uważam również, że będzie - właśnie teraz w czasach kryzysu - duże zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania posiadania biura czy miejsca do pracy. Podejmowanie ostrożnych decyzji biznesowych w kryzysie powinna raczej pomóc tej branży, szczególnie przy elastycznym najmie powierzchni i miejsc do pracy. Będą też pojawiać się nowe przestrzenie jako skutek zwiększającej się ilości wolnych powierzchni wcześniej wykorzystywanych na najem długoterminowy.