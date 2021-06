Czy czeka nas biurowa rewolucja? Najemcy stoją przed strategicznymi decyzjami

- Po miesiącach zawieszenia i późniejszych rozważaniach na temat przyszłości biur, przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków z tego wielomiesięcznego eksperymentu. Nie ulega wątpliwości, że podejście najemców do zajmowanych przez nich powierzchni ulegnie zmianie, poczynając od formy i funkcji, a na jakości i wielkości kończąc. Mamy nadzieję, że nasze wnioski płynące z wyników badania będą punktem wyjścia do szerszej dyskusji oraz inspiracją dla najemców, którzy stoją obecnie przed strategicznymi decyzjami – komentuje Elżbieta Czerpak, dyrektor Działu Badań Rynku w Knight Frank.

Globalny eksperyment modelu pracy jakim okazała się praca zdalna na masową skalę sprawiła, że wiele organizacji inaczej dzisiaj podchodzi do tego rozwiązania. Jeszcze przed pandemią taka forma pracy była traktowana jako benefit, a nie reguła. Po 15 miesiącach pracy zdalnej trudniej jest przekonać pracowników do powrotu do biur, tym bardziej, że 59 proc. z ponad 370 ankietowanych najemców oceniło swoje doświadczenia związane z pracą w domu jako pozytywne. Mimo to, przejście na w pełni zdalny model pracy, który dopuszcza rezygnację z biura, zakładają na razie tylko nieliczni. Respondenci zaznaczyli, że są dopiero na początku drogi kształtowania i wyboru nowych stylów pracy, a sam proces jest złożony i długotrwały, co jednocześnie wskazuje, że konsekwencje dla przyszłości sektora biurowego są na tym etapie trudne do określenia.

- Wyzwania stojące przed najemcami widoczne są w mnogości nowych modeli, które pojawiają się, w miarę jak firmy zaczynają planować swoje nowe strategie powrotów. Z naszych rozmów z najemcami wynika, że najczęściej brane pod uwagę są trzy scenariusze. Dzisiaj największą popularnością cieszy się praca hybrydowa, która łączy pracę w biurze i pracę zdalną w różnych proporcjach dostosowanych do specyfiki stanowiska, branży i rodzaju pracy. Z dodatkowego badania przeprowadzonego wśród pracowników Knight Frank w Polsce wynika, że 79% wybrałoby rozwiązanie hybrydowe jako to, które odpowiada ich obecnym potrzebom, a jednocześnie sprawdzi się w naszej organizacji najlepiej. Kolejnym scenariuszem branym pod uwagę, zwłaszcza wśród firm z sektora nowych technologii, jest możliwość „pracy z dowolnego miejsca”, która daje pracownikom swobodę wyboru miejsca i sposobu pracy. Pojawiają się również organizacje, które oferują pracownikom możliwość wyboru w ramach proponowanych modeli pracy typu „hub and spoke”, czyli posiadania siedziby firmy spełniającej podstawowe funkcje, do której zaprasza się klientów oraz rozproszonej geograficznie sieci biur satelitarnych, które dają możliwość pracownikom pracy bliżej domu. Co ważne, żadna z tych opcji nie zakłada całkowitej rezygnacji z biura, a jedynie zmianę jego funkcji – dodaje Elżbieta Czerpak.