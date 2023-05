Rewolucja na rynku biurowym, którą wywołała hybryda została opanowana, ale w poczekalni światowych trendów czai się kolejna - czterodniowy tydzień pracy. Czy to może być cios dla rynku biurowego?

Hybryda zrewolucjonizowała pracę w biurach, ale wszyscy się z tym pogodzili, szczególnie, że właśnie została uregulowana w Kodeksie pracy.

Tymczasem w poczekalni światowych trendów czai się kolejna rewolucja, czyli czterodniowy tydzień pracy.

"Jeżeli w cztery lub nawet dwa dni zrobimy to, co wcześniej w pięć, a poprawimy obszar wellbeingu pracowników, wszyscy na tym skorzystają".

Czy to może być cios w rynek biurowy? Przy popularnym dzisiaj systemie pracy: trzy dni zdalnie, dwa - z biura, firmom może się nie opłacać utrzymywanie własnego biura.

- Raczej to nie powinien być cios w biura. Mówimy o zbalansowanej obecności w miejscu pracy, więc odpowiednie proporcje zostaną zachowane. Jest wiele różnych czynników, które mogą mieć znaczenie, ale zawsze na końcu liczyć się będzie efektywność - uważa Marcin Nowak, dyrektor zarządzający AMMEGA Business Services.

Jak dodaje, jeżeli w cztery lub nawet dwa dni zrobimy to, co wcześniej w pięć, a równocześnie poprawimy obszar wellbeingu pracowników, to wszyscy na tym skorzystają.

