Czy home office zdominuje rynek biurowy?

Jaki wpływ na rynek biurowy i mieszkaniowy będzie miał rozpowszechniony przez lockdown home office? - W poprzednim kwartale koncerny Google i Microsoft ogłosiły duże inwestycje w Polsce. Rośnie popyt na centra danych. Mamy też projekt chmury krajowej. Sektor outsourcingu i centrów usług wspólnych napędzał popyt na powierzchnie biurowe w miastach regionalnych oraz w ostatnich latach również w Warszawie. Czy to oznacza, że zapotrzebowanie na powierzchnię biurową nadal będzie rosło? – pytał podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?” Tomasz Buras, CEO Savills.

Tomasz Buras podkreślił, że Londyn i część dzielnicy City wygląda obecnie na miasto widmo.

- Mój przyjaciel, szef dużego amerykańskiego banku potwierdził, że z biura korzysta w jego firmie zaledwie pięć procent pracowników. Z kolei firma Pinterest w San Francisco zrezygnowała z umowy wynajmu 45 tys. metrów kwadratowych nowego biura. Koncern wolał zapłacić 95 mln dolarów kary za zerwanie kontraktu. Nasi koledzy z Nowego Jorku po sześciu miesiącach wrócili dopiero tydzień temu do biur. Byli tak podekscytowani jakby po raz pierwszy szli do pracy, ponieważ w ogóle nie jeździli do tej części miasta. Wielu z nich mieszka poza Manhattanem – opowiadał Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?”

Prezes podkreślił jednocześnie, że najemcy, którym w ciągu najbliższych dwunastu, osiemnastu miesięcy kończą się umowy najmu przyznają, że nie wiedzą, co zrobić.

- Raczej mało kto myśli o ekspansji. Oczywiście są firmy, którym się wiedzie i stać je na utrzymywanie częściowo pustych biur. Jednak rodzi się pytanie, czy to nie są wyjątki – pytał retorycznie Tomasz Buras.