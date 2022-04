Czy na elbląskiej Wyspie Spichrzów powstanie Porta Mare? "Trwają negocjacje cenowe"

Wiosną miała ruszyć budowa kompleksu kamienic biurowo-usługowych Porta Mare na Wyspie Spichrzów. Miał to być efekt programu „Fabryka” realizowanego przez spółkę powołaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu i władze Elbląga. Na jakim etapie jest ten projekt - sprawdził serwis PortEl.pl

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Operator ARP, spółka-córka Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiedzialna za inwestycję na Wyspie Spichrzów, informowała o uzyskaniu od wojewody pozwolenia na budowę i zapowiedziała, że wiosną 2022 roku ruszą prace - informuje PortEl.pl.

Dwie części inwestycji

- Na ogłoszony przez spółkę przetarg na realizację prac wpłynęło kilka ofert. Ponieważ przewyższają one założony budżet, zdecydowano się na negocjacje cenowe, które są obecnie prowadzone. Myślę, że w ciągu kilku, kilkunastu dni zostaną one zakończone – informuje Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. - Jeżeli strony dojdą do porozumienia, umowa na realizację będzie podpisana i budowa wystartuje - uzupełnia.

- Równolegle przygotowujemy się do naszej części inwestycji, dotyczącej budowy nabrzeża na odcinku od mostu kardynała Wyszyńskiego aż do Ośrodka Sportów Wodnych Fala. Jesteśmy na etapie przygotowania projektu, trwają konsultacje i uzgodnienia - dodaje wiceprezydent.

Biura, placówki handlowe, aparthotele - to ma się znaleźć w Porta Mare

Porta Mare ma być kompleksem siedmiu kamienic przy ul. Warszawskiej, nawiązujących do zabytkowej starówki i historycznej zabudowy tego obszaru. W sumie ma mieć ok. 10 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia: biurowej, pod handel i usługi oraz działalność aparthoteli.

Budowa nabrzeża i biurowca ma się zakończyć w 2023 roku.