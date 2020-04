Czy pandemia obniży stawki czynszowe w biurach?

Wielu przyszłych najemców biurowców zakłada, że stawki czynszowe spadną, dlatego mogą wstrzymać się z decyzją o wynajmie aż do momentu, w którym sytuacja na rynku się odwróci, czyli wynajmujący przestaną dyktować warunki jak ostatnio i zaczną to robić najemcy – przyznaje Jakub Sarzyński, partner Brookfield Partners.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku biurowego w obliczu pandemii jest taki, że gospodarka światowa wkroczy w kryzys po najdłuższym, bo dwunastoletnim okresie dobrej koniunktury. Popyt na większość usług i produktów w gospodarce spadnie, co przekłada się również na zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.

- Firmy mogą zredukować zatrudnienie i mogą mieć problemy z płynnością. Najemcy zaczną ograniczać swoje powierzchnie i je podnajmować, czyli podaż wzrośnie, a popyt zmaleje. Wynajmujący mogą mieć wtedy również problem – prognozuje Jakub Sarzyński, partner Brookfield Partners.

Jak rozwija się horyzont transakcyjny rynku biurowego?

- Tempo większości procesów istotnie zwolniło, a spora ich część została wstrzymana. W ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy firmy będą weryfikować swoją kondycję finansową. Dopiero potem powrócą do rozmów z wynajmującymi. Wielu najemców zakłada, że stawki czynszowe spadną, dlatego wielu może się wstrzymać z decyzją o wynajmie do momentu aż sytuacja na rynku się odwróci, czyli wynajmujący przestaną dyktować warunki jak ostatnio i zaczną to robić najemcy – przyznaje Jakub Sarzyński.