Czy pandemia zmieniła umowy najmu na rynku biurowym?

Jeszcze do niedawna wszyscy żyliśmy na zielonej wyspie. Boom gospodarczy zdawał się trwać i trwać. Firmy rozwijały się, rekrutowały i sukcesywnie powiększały wolumen zajmowanej przez siebie powierzchni. Deweloperzy odpowiadali na sygnał – kupowali, budowali, przygotowywali nowe biura i przekazywali je najemcom. Co się zmieniło, opowiada Alicja Sołtyszewska, radca prawny, Partner w kancelarii act BSWW.

- Gdyby niniejszy tekst był mrożącym krew w żyłam thrillerem, teraz powinny nastąpić słowa: aż przyszła pandemia tajemniczego SARS-CoV-2 i zmieniła wszystko. Ale że nie jesteśmy w thrillerze, spróbujmy skupić się na faktach, a fakty są dwa - komentuje Alicja Sołtyszewska.

Pierwszy fakt jest taki, że pandemia faktycznie przyszła. Jeszcze niedawno wydawało się, że będzie jak ptasia grypa – czyli pewnie przyjdzie i trochę pobędzie, ale właściwie nie u nas, tylko gdzieś w Azji, niby ktoś ją miał, ale nikt takiego kogoś nie zna, a całe zamieszanie rozejdzie się po kościach jak tylko parlament przyjmie nową ustawę i rolnicy, górnicy lub pielęgniarki (*niepotrzebne skreślić) wyjdą na ulice. Tak się jednak nie stało. Pandemia i związane z nią ograniczenia stały się elementem naszego codziennego życia – nosimy maseczki, często myjemy ręce i unikamy zatłoczonych miejsc.

Drugi fakt jest taki, że pandemia faktycznie wpłynęła nie tylko rynek nieruchomości komercyjnych, ale i rynek w ogóle. Pierwsze reakcje były różne – od nerwowych i ostrożnych (uwaga, uwaga – wstrzymujemy wszystkie procesy, bierzemy głęboki oddech i obserwujemy sytuację), do tych bardziej wyważonych i metodycznych (spokojnie, na razie nic się nie dzieje, mamy decyzję centrali, finansowanie – dokończymy ten projekt).

Po tym jednak, jak pierwszy kurz pandemii opadł, warto pokusić się o szerszą analizę tego, jakie piętno odcisnęła (odciśnie?) ona na umowach najmu zawieranych na rynku biurowym.

Primo, w naturalny sposób nasuwa się wniosek, że skoro najemcy ostrożniej podejmują decyzję

o zaangażowaniu się w długoterminowe umowy najmu, a więc w konsekwencji chętnych na powierzchnie biurowe jest mniej, rynek odpowie zmniejszeniem czynszów bazowych. Trudno powiedzieć, jak będzie to wyglądać w dłuższej perspektywie, natomiast pewne jest jedno:

w budynkach aktualnie oddawanych do użytku, raczej nie należy się spodziewać spektakularnych okazji. Deweloperzy ponieśli określone koszty przygotowania inwestycji w takim kształcie, w jakim jest oferowana najemcom – nabyli grunt, wybudowali budynek w określonym standardzie (i w określonej cenie), uzyskali finansowanie zewnętrzne, którego warunki narzucają minimalne wymagania co do czynszów.