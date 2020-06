Czy pandemia zrestartuje ceny na rynku biurowym?

W tym roku nieco spowolniliśmy nasz rozwój, przyglądając się dużym wzrostom cen na rynku biurowym. Rentowność biznesów tworzonych w obszarze workplace nie jest związana z popytem na rynku nieruchomości biurowych, a co za tym idzie ma swoją granicę akceptowalności wysokości czynszu. Niewątpliwie wybuch pandemii sprawił, że ten trend wzrostu cen się nieco ostudził. Spodziewam się, że zweryfikuje to rynek, zarówno pod względem cen, jak i lepszego dostosowania do potrzeb i trybu życia pracowników – przyznaje Karina Trafna, prezes i założycielka sieci dwujęzycznych przedszkoli Kids&Co.

Czy wszystkie przedszkola Kids&Co już się otworzyły?

Karina Trafna, prezes i założycielka sieci dwujęzycznych przedszkoli Kids&Co: W pierwszej fazie odmrożenia, czyli od 6 maja, pracowaliśmy w trybie dyżurów. Otworzyliśmy się – w porozumieniu z rodzicami – dla niewielkiej liczby dzieci, natomiast od czerwca działają już niemalże wszystkie nasze oddziały.

Jak wygląda frekwencja w waszych placówkach biurowych? Czy pracownicy już wracają do biur?

Wracają, ale bardzo ostrożnie i powoli. W naszych przedszkolach mamy frekwencję na poziomie około 50 proc. zapisanych dzieci. Wielu rodziców pracuje w trybie home office i już wiemy, że ich dzieci wrócą do nas z opóźnieniem. Cieszymy się, że z tygodnia na tydzień dzieci nam przybywa. Pokazuje to zaufanie rodziców do wdrożonych przez nas procesów i procedur.

W jakim momencie rozwoju sieci zaskoczyła was pandemia?

Do lockdownu prowadziliśmy po dwie placówki we Wrocławiu, w Poznaniu i w Łodzi, jedną w Krakowie, w Warszawie trzy przy Rondzie Daszyńskiego i po jednej na Bielanach i Mokotowie, a także po jednej w Ostrowi Mazowieckiej i Suwałkach. We wrześniu otworzymy kolejną stołeczną lokalizację w biurowcu The Park. Na początku marca uruchomiliśmy przedszkole w gdańskiej Alchemii, a już 15 marca je zamykaliśmy. Bardzo szybko we wszystkich naszych placówkach przeszliśmy w tryb online. Zorganizowaliśmy między innymi wirtualne pokoje, w których nauczyciele prowadzili zajęcia dla swoich grup. Nagrywaliśmy też audiobooki i prowadziliśmy streaming na Facebooku, starając się na odległość utrzymać dzieci w systematycznej edukacji, zabawie i kontakcie z ich ulubionymi „ciociami”.

Nie obawia się pani tego, że biurowce zmienią dotychczasowy tryb życia, m.in. przez rozpowszechniony home office?

Jestem zwolennikiem teorii, według której nawet jeśli rzeczywiście będziemy korzystali częściej z systemu Home Office, to jednak przejście w całkowity tryb pracy zdalnej jest praktycznie niemożliwe, raczej będzie to połączone z przychodzeniem do biura dwa lub trzy dni w tygodniu. W Stanach Zjednoczonych w wielu firmach taki układ funkcjonuje od dawna...