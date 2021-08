Czy Poznań jest gotowy do powrotu do biur?

Pandemia i związane z nią obostrzenia wpłynęły na naszą zawodową codzienność. Badania wskazują jednak, że Polacy chętnie wróciliby do biur. Ponad połowa polskich respondentów w ostatnim badaniu Skanska wyraziło chęć przychodzenia do biura codziennie lub 3-4 razy w tygodniu.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom najwyższe bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę specyfikę swojej branży, możliwości kadrowe i techniczne, pracodawca podejmuje decyzje co do trybu ich pracy. Według danych GUS, wyłącznie pracę zdalną w szczytowym momencie pandemii świadczyło tylko 11 proc. wszystkich pracujących. To oznacza, że większość firm pozostała przy pracy stacjonarnej bądź przeszła w tryb hybrydowy.

Praca w biurze coraz bardziej pożądana

– Obserwujemy obecnie pewne wypalenie się pracowników pracujących w trybie zdalnym. Pracując z domu, łączymy często nasze życie prywatne z domowym, zacierają się granice. Potwierdzają to także badania przeprowadzone przez agencję badawczą Zymetria na zlecenie Skanska. Średnio 45% badanych wskazało, że dokucza im trudność w oddzieleniu czasu pracy od czasu wolnego, dlatego wolą pracować całkowicie w biurze lub 3-4 razy w tygodniu – powiedziała Małgorzata Wojtoń, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Pracodawcy potwierdzają również, że praca zdalna stanowi duże utrudnienie w procesach rekrutacyjnych oraz utrzymaniu pracownika. Obserwuje się mniejsze zaangażowanie i przywiązanie do firmy, a także obniżoną integrację ze współpracownikami. Co więcej, według danych GUS pandemia i związane z nią obostrzenia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej, dotknęło szczególnie osoby młode, po raz pierwszy wkraczające w życie zawodowe.

– Zarówno przy pracy zdalnej, jak i stacjonarnej dostrzegamy wiele zalet. To co jednak warto podkreślić, to bezpieczeństwo pracy i odpowiednia ergonomia. Biuro daje nam taką gwarancję, co potwierdza się w badaniach – w oczach ponad 70% badanych Polaków, biura w dalszym ciągu uchodzą za bezpieczne mimo trwającej pandemii. Dodatkowo 61% zadeklarowało jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa w przypadku biur, którym przyznano certyfikaty, np. WELL Health-Safety Rating – mówi Małgorzata Wojtoń.

Jak wygląda sytuacja na rynku poznańskim?