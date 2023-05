Co można i co należy zrobić, żeby starsze budynki biurowe były zielone? Czy można liczyć na finansowanie bankowe lub wsparcie najemców? – o tym rozmawiamy z Moniką Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management Adgar Poland.

Starsze budynki biurowe muszą przejść proces modernizacji, jeśli chcą być konkurencyjne.

Budynki biurowe muszą spełniać wymagania ostatnich dyrektyw unijnych.

Najemcy oczekują efektywnych rozwiązań w budynkach biurowych.

Banki nie finansują modernizacji - czekają na gotowy produkt. Wszelkie wydatki leżą po stronie właściciela. Proces modernizacji budynków składa się z trzech kroków. Jakich? I kto za to płaci? Posłuchajcie sami! Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

