Czy w Warszawie trudno jest wynająć duże biuro?

W polskim portfolio Golden Star Estate zostało ok. 15 tys. mkw. do wynajęcia. Jest szansa na to, że uda się je zasiedlić do końca tego roku.

Kompleks Konstruktorska Business Center jest skomercjalizowany w 70 proc. Ostatnio skończyła się umowa jednemu z dużych najemców oraz podpisano umowę z Żabką.

Oxygen Park w Alejach Jerozolimskich przyciąga klientów z okolicy. Na najemców czeka około 6 tys. mkw.

Golden Star Estate ma w swoim portfelu jeszcze kompleks w Krakowie DOT Park. Do niedawna pięć budynków było w pełni wynajętych. Dopiero teraz zwolni się około 4 tys. mkw.

Czy do waszych biurowców wróciło życie w przedpandemicznym wymiarze?



Katarzyna Pankiewicz, Senior Leasing Manager w Golden Star Estate: Do naszych budynków zdecydowanie powróciło życie, jednak podobnie jak na całym rynku, nie w pełnym wymiarze. Większość naszych najemców pracuje hybrydowo, a część pozostała przy trybie home office – głównie dotyczy to dużych amerykańskich korporacji. Jednak nie rezygnują z najmu biura, ponieważ jest ono im nadal potrzebne. Uważam, że ludzie przyzwyczaili się do elastyczności, więc już nie wrócimy do przedpandemicznego stacjonarnego stylu pracy, czyli przychodzenia do biura od poniedziałku do piątku.

Czy hybrydowy system pracy waszych najemców zmienił w jakiś sposób waszą pracę?

Od strony zarządcy i właściciela niewiele się zmieniło, ponieważ budynek i tak musi być przez 24 godziny na dobę funkcjonalny. Oferujemy naszym najemcom te same usługi, co przed pandemią. Dodatkowo, stale rozszerzamy ich zakres, a pandemia sprawiła, że jesteśmy w jeszcze częstszym kontakcie z najemcami niż wcześniej.

Na pewno ludzi w budynku jest na co dzień mniej. Czy to nie odstrasza najemców pozabiurowych, takich jak kawiarnie, restauracje czy kantyny?

Nie. Kantyny cały czas działają w naszych biurowcach i to z sukcesami. Wiadomo, że w poniedziałki i w piątki mają mniejszy ruch ze względu na mniejszą liczbę gości. Inne usługi dodatkowe też działają – na przykład ostatnio podpisaliśmy w Konstruktorska Business Centrum umowę z Żabką. Wszystkie te lokale mają wejście z ulicy, więc korzystają z nich także okoliczni mieszkańcy.

Na jakim etapie komercjalizacji jest Konstruktorska Business Center?

Powiem nieskromnie: to najlepszy biurowiec na Mokotowie. Liczy 49 tys. mkw. i ma największe w Europie Środkowej (liczy 7 tys. mkw.) piętro biurowe. Jest to spory atut, ponieważ niektórym dużym korporacjom zależy na tym, aby zmieścić swój zespół na jednym piętrze. Poza tym, w budynku znajduje się 18 wind oraz dwupoziomowy parking na ponad tysiąc miejsc parkingowych. Dużą zaletą są także dwa zielone patia. Jeśli chodzi o komercjalizację, to cały czas prowadzimy rozmowy, ponieważ właśnie skończyła się umowa jednemu z naszych dużych najemców.

Jakie jest zainteresowanie?

Dosyć duże – obserwujemy je zarówno my, jak i nasi sąsiedzi na Mokotowie. Pozyskaliśmy nowych najemców, ale też nasi dotychczasowi przedłużają umowy, a niektórzy nawet powiększają zajmowaną przestrzeń. Budynek jest obecnie wynajęty w 70 procentach, ale prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami zainteresowanymi powierzchnią w Konstruktorska Business Center.

Jak wygląda sytuacja w Oxygen Park w Alejach Jerozolimskich?

Ten kompleks zasadniczo przyciąga klientów z okolicy, którym zależy na biurze zlokalizowanym akurat w korytarzu Alei Jerozolimskich. W pandemii komercjalizacja była trudniejsza. W tej chwili widzimy dużo większy ruch. Na najemców czeka około 6 tys. mkw. W tej lokalizacji o wynajmie decydują tzw. miękkie czynniki, czyli na przykład preferencje pracowników, jeśli chodzi m.in. o dojazd.

Golden Star Estate ma w swoim portfelu jeszcze kompleks w Krakowie DOT Park. Jak wygląda obłożenie tego kompleksu?

Do tej pory te pięć budynków było w pełni wynajętych. Dopiero teraz zwolni się około 4 tys. mkw. DOT Park usytuowany jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny” co sprawia, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu.

Czy to prawda, że w Warszawie trudno jest wynająć duże biuro?

I tak, i nie. Większość szukających powierzchni do wynajęcia myśli o centrum i o Woli. Ta część Warszawy bardzo szybko się wynajęła tuż po lockdownach. Natomiast na Mokotowie wciąż jest 17-procentowy wskaźnik pustostanów, co oznacza, że w stolicy są wolne i wysokiej jakości powierzchnie biurowe. Dobre budynki na Mokotowie się wynajmują.

Przez lockdowny pojawiły się na rynku prognozy mówiące o tym, że najemcy będą chcieli w przyszłości skracać umowy najmu. Jak jest dzisiaj?

Obserwujemy całkiem odwrotny trend ze względu na wzrost kosztów prac wykończeniowych. Umowy są podpisywane na pięć, siedem bądź dziesięć lat. Widać też większe zrozumienie u najemców – są świadomi tego, że deweloper nie podejmie się realizacji kosztownego fitout-u w przypadku krótszego okresu najmu.

Rynek biurowy zmaga się z luką podażową. To jeden ze skutków pandemii. Czy to znaczy, że więcej klientów walczy o dostępne powierzchnie?

Tak, widzimy wzmożone zainteresowanie. Jest większa dynamika podejmowania decyzji. Przewiduję, że w kolejnych miesiącach ten trend będzie się utrzymywał, a nawet pogłębiał.

Nie odstrasza ich drożyzna, która zapewne dotyczy też czynszów?

Wiadomo, że w luce podażowej czynsze nie spadają. W centrum Warszawy stawki wynoszą od 20 euro do 26 euro za metr kwadratowy. W korytarzu Alei Jerozolimskich: w zależności od lokalizacji – od 14,5 euro do 16 euro za mkw. Na Mokotowie czynsze też są wyższe niż przed pandemią.

Luka podażowa też powinna przyspieszyć komercjalizację pustostanów. Jaki jest wasz deadline zakończenia tego procesu w całym portfelu?

Zostało nam około 15 tys. mkw. do wynajęcia w naszym polskim portfolio. Mam nadzieję, że uda się zasiedlić je wszystkie do końca tego roku. Byłby to bardzo dobry wynik.