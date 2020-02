Czy Wadowice odważą się na Nową Druciarnię?

Teren pomiędzy ulicami: Józefa Piłsudskiego i Legionów należy do spółek AS Inwest oraz Wadowia, która od lat stara się go zagospodarować. Niestety w planie zagospodarowania przestrzennego jest to obszar przeznaczony pod zabudowę przemysłową. Jednak 400 mieszkańców podpisało się pod wnioskiem o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni rozpoczęli pracę nad postulatem. Chodzi o taką zmianę w układzie przestrzennym, by można było budować na nim obiekty handlowe powyżej 2 tys. mkw., biurowce, mieszkania i lokale usługowe.

– Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to klasyczna galeria handlowa, a nawet z obiektami tego typu nie będzie miała wiele wspólnego. Przynajmniej taką koncepcję nasza pracownia zaproponowała inwestorowi, a on ją zaakceptował – wyjaśnia Krzysztof Faber.

Cały kompleks tworzyłby spójny układ - Nowa Druciarnia. Nazwa nawiązuje do historycznego dziedzictwa terenu – przed częściami do czołgów, w fabryce produkowano druty. Miejscowi kowale wykonali m.in. części do krzyża ustawionego na Giewoncie w 1901 r.

• O propozycji stworzenia dzielnicy biurowej w Wadowicach.

• Dlaczego przemysłowy charakter tych terenów nie daje szansy na rozwój miasta?

• Czy Nowa Druciarnia zmobilizuje właścicieli okolicznych działek do ich zabudowania mieszkaniami lub usługami, co z pewnością ożywiłoby centrum miasta?

• Czym będzie kontener pamięci?

• Siedmiopiętrowa wieża mieszkaniowa, apartamenty na wynajem krótkoterminowy i penthouse’y. Czy Nowa Druciarnia przyciągnie inwestorów, którzy do tej wybierali pobliski Zator, gdzie klimat biznesowy jest bardziej sprzyjający?