Czym jest WELL? Jak certyfikat zmienia podejście do biurowca

Czym jest WELL i co go wyróżnia spośród innych certyfikatów dostępnych na rynku nieruchomości komercyjnych? O tym mówi Adam Targowski, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska.

W 2019 rok WELL obecny jest w 48 krajach, wprowadzony był przez firmę Delos na przestrzeni lat 2007-2014 r. w Stanach Zjednoczonych. WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryterialnej budynków opracowany w taki sposób, żeby można go było używać w połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED, ale także BREEAM. Wyróżnia go nastawienie na ludzki czynnik - dobrostan i samopoczucie ludzi.

Dotychczas na rynku nieruchomości komercyjnych najpopularniejsze były dwa certyfikaty - LEED i BREEAM, które skupiają się na technicznych aspektach projektów. Około 10 lat temu Skanska, jako pierwsza na rynku, wprowadziła certyfikację LEED, a teraz przy WELL również chce być pionierem i tworzyć nowe standardy.

- To dla nas kolejny, naturalny krok. W przypadku certyfikacji WELL nastąpiło przeniesienie centrum zainteresowania na człowieka, jego zdrowie i samopoczucie fizyczne, ale też psychiczne. Jest to bardziej holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój, zielone rozwiązania i komfort osób przebywających w biurowcach – mówi Adam Targowski, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska. – WELL jest jednym z bardziej wymagających systemów, który mierząc jakość powierzchni biurowej weryfikuje ponad 100 cech budynku pod kątem wpływu na zdrowie i samopoczucie ludzi. Rozwiązania, które potwierdza, są potrzebne, ponieważ w pracy spędzamy większość czasu i jest to niezwykle ważne, aby w biurach panowały jak najlepsze warunki – wyjaśnia.

