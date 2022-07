Czym skutecznie skusić pracownika do powrotu do biura?

Pracodawcy zachęcają do pracy z biura przede wszystkim nową jego aranżacją, eventami oraz fotelem do masażu lub usługą masażysty. Niektórzy pozwalają nawet przychodzić do pracy z psem. Najnowszą ciekawostką wśród benefitów pracowniczych jest opieka weterynaryjna dla zwierząt pracowników.

Według pracodawców, nastawienie pracowników do powrotu do biura jest gorsze niż jeszcze rok temu.

Pracodawcy usiłują zachęcić pracowników do powrotu eventami jednorazowymi (31 proc.) lub cyklem zaplanowanych wydarzeń w ciągu roku (29 proc.).

Nowa aranżacja biura bez zarządzania zmianą nie przyniesie żadnego efektu. Oba te procesy muszą iść w parze.

Według pracodawców nastawienie pracowników do powrotu do biura jest gorsze niż jeszcze rok temu. W czerwcu 2021 r. blisko połowa badanych przez Cushman & Wakefield wskazywała, że nastawienie pracowników do powrotu do biura jest pozytywne.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jeśli zsumujemy odpowiedzi pozytywne i raczej pozytywne dla badania przeprowadzonego w 2022 r., to udział pracodawców, którzy wskazywali pozytywne nastawienie do powrotu do biura spadł o 11 p.p. Jednocześnie liczba odpowiedzi neutralnych i raczej negatywnych wzrosła odpowiednio 4 p.p. i 6 p.p.

Współczesne biuro powinno być wydarzeniem, w którym wszyscy chcą uczestniczyć - uważa Mariola Bitner, Associate, Head of Workplace Strategy Cushman & Wakefield.

- Wynika to m.in. z tego, że w pandemii przearanżowaliśmy swoje życie. Teraz, gdy firmy zaczęły bardzo intensywnie namawiać pracowników do powrotu do biura, zmieniło się nastawienie ludzi - uważa Mariola Bitner, Associate, Head of Workplace Strategy Cushman & Wakefield.

Zmieniła się także rola biura - dziś jest ono bazą współpracy, wymiany wiedzy i podtrzymania kontaktów społecznych.

- Doświadczenie lockdownów sprawiło, że wszyscy potrzebują tego bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego, jeśli pracodawcy umiejętnie podejdą do tego zagadnienia, to nastawienie pracowników się zmieni. Kluczem jest elastyczność, zarówno jeśli chodzi o miejsce pracy, jak i godziny pracy. Tymczasem to jest bardzo trudne, ponieważ nadal nie mamy regulacji prawnych, które usankcjonowałyby pracę zdalną. Przez to pracodawcy i pracownicy wciąż żyją w niepewności - wyjaśnia Mariola Bitner.

Jak zwiększyć frekwencję w biurze?

Ponad 40 proc. badanych w raporcie "Jaka przyszłość czeka biura" wskazała, że wprowadzili w swoich organizacjach plan mający zwiększyć obłożenie biur. Jednak ponad połowa pracodawców nie wdrożyła jeszcze żadnego planu motywacyjnego mającego na celu podniesienie odwiedzalności biura przez pracowników.

Partycypacja pracowników w procesie wdrażania zmiany jest ważna, ponieważ przekłada się na ich zaangażowanie i przywiązanie do pracodawcy.

Najczęściej wskazywane działania to zarządzanie zmianą i kampania informacyjna (63 proc.), co oznacza wzrost o 34 p.p. w stosunku do ubiegłego roku oraz nowa aranżacja biura (34 proc.) - to skok o 9 p.pl.

- Pracodawcy usiłują także zachęcić pracowników do powrotu eventami jednorazowymi (31 proc.) lub cyklem zaplanowanych wydarzeń w ciągu roku (29 proc.) - wylicza Jan Szulborski, Senior Consultant Research&Consulting Cushman & Wakefield.

Nowa aranżacja biura bez zarządzania zmianą nie przyniesie żadnego efektu. Oba te procesy muszą iść w parze. Bez tego nawet świetnie zaprojektowana przestrzeń do pracy będzie pusta.

Coraz więcej organizacji decyduje się na komunikowanie nowych procesów i procedur w oparciu o najlepsze praktyki. Partycypacja pracowników w procesie wdrażania zmiany jest ważna, ponieważ przekłada się na ich zaangażowanie i przywiązanie do pracodawcy.

- Nowa aranżacja biura bez zarządzania zmianą nie przyniesie żadnego efektu. Oba te procesy muszą iść w parze. Mamy na to przykłady. Jeden z naszych najemców zmienił aranżację biura, zatrudniając świetnego architekta i ponosząc duże nakłady kapitałowe. Biuro wygląda świetnie, ale jest puste, ponieważ zabrakło zarządzania zmianą - opisuje Joanna Blumert, Associate, Head of Occupier Services Warsaw Cushman & Wakefield.

Biuro powinno być wydarzeniem

Coraz więcej biur wyposażonych jest w regulowane w stu procentach biurka, co daje możliwość zmiany pozycji i dostosowania wysokości blatu do wzrostu. Jest to spory postęp w stosunku do tego, co znamy sprzed pandemii, gdzie jedynie nieliczni pracodawcy decydowali się wprowadzić takie rozwiązanie. Przejście z tradycyjnego do hybrydowego modelu pracy sprzyja takim zmianom.

Na poprawę dobrostanu osób przebywających w biurze zdecydowało się w tym roku 44 proc. ankietowanych przez Cushman & Wakefield. Do najczęściej wskazywanych rozwiązań należą: zwiększenie zieleni w biurze (59 proc.), wyposażenie biura w fotel do masażu lub zapewnienie usługi masażysty (28 proc.).

Ciekawostką wśród benefitów pracowniczych jest opieka weterynaryjna dla zwierząt pracowników.

- Jednak warto podkreślić, że wszelkie inicjatywy, takie jak: opieka psychologiczna czy masaż spełnią pożyteczną rolę tylko wtedy, gdy jest solidna kultura organizacji i odpowiedzialny leadership, który wdraża w życie komunikowane przez siebie wartości oraz pozwala pracownikom na niezależność - wyjaśnia Anna Trochim, Head of HR Poland Cushman & Wakefield.

Tylko wówczas współczesne biuro stanie się wydarzeniem, w którym wszyscy zechcą uczestniczyć.