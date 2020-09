- Tegoroczny harmonogram budów i kalendarz przekazań zakładają najwięcej wydań lokali w III i IV kwartale. Oznacza to, że w ostatnich sześciu miesiącach bieżącego roku rozpoznać w przychodach będzie można znaczącą liczbę mieszkań, lokali usługowych i inwestycyjnych – potencjał przekazań w drugim półroczu 2020 roku wynosi ponad 2 tys. lokali. Warto jednak dodać, że ostateczny wynik w znacznym stopniu uwarunkowany jest działaniem organów administracyjnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną czas uzyskiwania wszelkich decyzji wydłużył się, a czynnik administracyjny pozostaje największym wyzwaniem firm z branży deweloperskiej – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atal.

Atal rozszerza portfolio produktowe o kolejne projekty biurowe. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.