W ciągu ostatnich miesięcy wielu inwestorów poinformowało o planach swojej inwestycji w Łodzi lub otworzyło w tym mieście swoją firmę. Daikin, Ziehl-Abbeg, Marel czy Infopulse - to tylko część inwestorów, którzy postawili na Łódź.

Japoński kapitał pod Łodzią

Japoński producent systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła, firma Daikin zainwestuje ponad miliard złotych w budowę fabryki pomp ciepła w Ksawerowie pod Łodzią. W ramach przedsięwzięcia powstanie co najmniej 1,5 tys. miejsc pracy. Inwestycja Japończyków jest warta ponad miliard złotych. Czytaj więcej:

LaSoft otwiera biuro w łódzkim kompleksie

Biuro LaSoft w Łodzi to trzeci oddział ukraińskiej firmy, po Wrocławiu i Lwowie. Nowe biuro agencji zajmującej się tworzeniem aplikacji internetowych i mobilnych ma 360 mkw. i znajduje się w OFF Piotrkowska - wielofunkcyjnym kompleksie przy ulicy Piotrkowskiej. Czytaj więcej:

Solar powiększa biuro w Łodzi

Solar Polska powiększyło i uatrakcyjniło łódzkie biuro. Zmianie towarzyszy rekrutacja nowych pracowników. Firma w kompleksie Symetris Business Park w Łodzi postawiła na stworzenie komfortowego środowiska pracy, które dba o potrzeby ludzi, sprzyja kreatywnemu myśleniu i tworzeniu więzi ze współpracownikami. Czytaj więcej:

50 milionów euro na nowy zakład produkcyjny

Kompleks Prologis Park Łódź przyciągnął firmę Ziehl-Abbeg, działającą w dziedzinie wentylacji, sterowania i techniki napędowej. - Zdecydowaliśmy się zainwestować około 50 milionów euro w nowy zakład produkcyjny w centralnej Polsce. Zakładamy stworzenie od 300 do 400 nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat - mówi Joachim Ley, COO Ziehl-Abegg. Czytaj więcej:

Infopulse będzie mieć w Łodzi globalne centrum

Ukraiński gigant IT, Infopulse będzie mieć w Łodzi globalne centrum swojego biznesu. Infopulse to założona ponad 30 lat temu na Ukrainie firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania, operacjami IT i outsourcingiem. Czytaj więcej:

Z Białorusi do Łodzi

Brytyjski Godel Technologies, który do Łodzi częściowo przeniósł operacje m.in. z Białorusi, wynajął biuro w łódzkim Ogrodowa Office. Godel Technologies jest brytyjską firmą zajmującą się dostarczaniem oprogramowania w oparciu o metodologię Agile. Firma z Manchesteru poza Łodzią ma biura w Białymstoku, Wrocławiu i Warszawie, a kolejne otwiera w Gdańsku. Zatrudnia w Polsce już ponad 1000 osób.

Amerykańska firma też w Łodzi

TaskUs, notowana na NASDAQ firma z branży BPO, wybrała Łódź. Na świecie zatrudnia 40 tys. osób, w Polsce zacznie od 100. W sumie w Łodzi działa 100 centrów usług biznesowych, w tym pięć zatrudniających po ponad tys. osób.

Twórca Fortnite wrócił do Łodzi

Oddział Epic Games w Łodzi prowadzi Studio Plastic, którego założycielem jest łodzianin Michał Staniszewski. Historia pięcioosobowej firmy sięga lat 90. i nieformalnej społeczności artystycznej programistów, grafików, muzyków, jaka pod nazwą Plastic działała na ówczesnej demoscenie cyfrowej sztuki.

Axalta rozwija biznes w Łodzi

Axalta Coating Systems jest producentem lakierów, wyspecjalizowanym w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży lakierów ciekłych i proszkowych. Lakierami firmy pomalowane są łódzkie autobusy, dach dworca Łódź Fabryczna, czy ławki na dworcu Łódź Kaliska.

Marel z biurem w Bramie Miasta

Marel działa w obszarze przetwarzania żywności i zajął ok. tysiąca mkw. przestrzeni biurowej w łódzkiej Bramie Miasta, inwestycji zrealizowanej przez Skanska. Pracuje tu już teraz 70 osób. To pierwsze w Polsce centrum usług wspólnych tej firmy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl