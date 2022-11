– Rozwijamy biuro, które ma być atrakcyjne dla wszystkich bez względu na preferowany model pracy; zarówno stacjonarny, hybrydowy lub zdalny. Chcemy pokazać, że DataArt to firma, w której można się rozwijać, w której pierwszą wartością jest człowiek, wreszcie jako firmę, w której po prostu chce się zostać – powiedział Paweł Krasowki, Head of DataArt Łódź.

Globalne zapotrzebowanie na usługi IT rośnie w niespotykanym tempie, stąd decyzja o rozszerzeniu działalności. Łódź ze względu na swój niebywały potencjał akademicki jak i dużą bazę rozwiniętego sektora IT jest bardzo atrakcyjnym miejscem do tworzenia nowego centrum R&D. Jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie uda się nam w Łodzi zbudować organizację składającą się z 80 specjalistów IT – dodaje Paweł Krasowski.