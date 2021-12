DataArt otwiera trzeci oddział w Polsce. Nowe biuro z coworkingiem w Krakowie

DataArt, firma zajmująca się doradztwem technologicznym na skalę globalną, otworzyła nowy oddział w Krakowie. Do końca przyszłego roku planuje zatrudnić w nim 90 specjalistów IT.

Krakowski oddział to trzecia filia DataArt w Polsce. Firma prowadzi obecnie biura w Lublinie i Wrocławiu, współpracując z 370 ekspertami.

- W ciągu kilku lat obecności w Lublinie i Wrocławiu, DataArt osiągnęła wysoki poziom rozpoznawalności marki i uważamy, że potencjał do dalszego wzrostu zatrudnienia jest naturalnie ograniczony. Równocześnie obserwujemy lawinowy wzrost zapotrzebowania na usługi programistyczne. Stąd podjęliśmy decyzję o otwarciu nowego oddziału w Krakowie i zainteresowaniu ekspertów IT naszą firmą na nowym, lokalnym rynku. Uważamy, że jesteśmy w stanie w ciągu roku zbudować w Krakowie 90-osobowy zespół. Poszukujemy osób pracujących w różnych technologiach, ze szczególnym nastawieniem na Javę, JavaScript, .NET, Android, iOS, a także testerów oprogramowania oraz analityków biznesowych. Nasi nowi pracownicy będą mieli szanse współtworzyć oprogramowanie dla światowego lidera branży retail food i innych globalnych marek – powiedział George Kremenetsky, prezes zarządu DataArt Kraków.

Nowy oddział DataArt w Krakowie powstał w biurowcu przy ul. Jana Dekerta 24 i ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną do końca roku. Jego kierownikiem został George Kremenetsky. Posiada 23-letnie doświadczenie jako programista, menedżer zespołu oraz dyrektor technologiczny, które zdobył w spółkach high-tech w kraju i za granicą. Ma stopień doktora z zakresu nauk komputerowych w Narodowym Lotniczym Uniwersytecie w Kijowie na Ukrainie, w którym był również wykładowcą teorii systemów informatycznych i struktur danych.

Jak przekonuje George Kremenetsky, biuro w Krakowie pozwoli nie tylko rekrutację nowych specjalistów z lokalnego rynku, ale ma by też przestrzenią coworkingową dla pracowników z południowej i centralnej części Polski, którzy preferują pracę hybrydową lub zdalną. Z badania przeprowadzonego na zlecenie DataArt przez agencję sondażową Minds&Roses w lipcu 2021 roku wynika, że w ten sposób pracuje obecnie ogromna większość specjalistów IT. O ile przed wybuchem pandemii, trzy czwarte osób pracowało z biura, a jedynie co dziesiąty z domu, tak obecnie 73 proc. pracowników pracuje zdalnie, 18 proc. hybrydowo, a stacjonarnie jedynie 9 proc. osób.