Dawny Pewex w centrum Łodzi czeka remont. Co powstanie w słynnej "kamienicy z motylem"?

Uniwersytet Łódzki rozpoczął projekt odnowienia należącej do uczelni zabytkowej kamienicy z charakterystycznym muralem przedstawiającym motyla. Dawniej w budynku mieścił się Pewex.

Planowana renowacja nie będzie jedynie generalnym remontem.

W zamyśle władz UŁ budynek przy ul. Sienkiewicza 21 ma stać się przestrzenią do pokazywania szeroko rozumianej nauki głównie za pomocą sztuki.

Budynek znany jest pod nazwą „Motyl” ze względu na dawny mural reklamowy zdobiący jego ścianę.

Do niedawna budynek był wystawiony na sprzedaż, ale władze UŁ zmieniły zdanie, bo uczelnia chce być bliżej mieszkańców Łodzi. Budynek pozostaje więc jego własnością, a wszelkie działania w nim prowadzone będą związane z misją i strategią uczelni.

Dawny Pewex wchodzi w nowy etap

Rozpoczęły się prace koncepcyjne związane z rewitalizacją zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 21.

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i koncepcji aranżacji wnętrz budynku. Władze uczelni zamierzają stworzyć tu miejsce dla spotkań kultury z nauką.

Ma być to również siedziba City Labs, czyli zespołów, które aktywnie pomagają zmieniać miasta na lepsze. Jest to jeden z warunków obecności w sieci UNIC (Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych), do której uczelnia weszła na początku 2022 r.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl