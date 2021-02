Debiut podczas pandemii. CIC Warsaw podsumowuje pół roku działalności

Przygotowania do otwarcia i początek działalności Kampusu Innowacji przypadł na niełatwy czas szalejącej pandemii. Jak się okazało, przy dobrym planowaniu i elastyczności zarządzających, od samego startu udało się wdrożyć zasady bezpieczeństwa dopasowane do aktualnej sytuacji, dzięki czemu użytkownicy bez obaw korzystają z pełnej infrastruktury. Ważnym punktem, który nadaje kierunek i pozycjonuje CIC jako istotną organizację biznesową, było podpisanie listu intencyjnego z wiceprezydentem Warszawy, Michałem Olszewskim, o współpracy Fundacji Venture Café (siostrzanym podmiotem CIC) z miastem stołecznym Warszawa przy projekcie Warszawa 2030.

Biuro CIC w Cambridge w USA jest miejscem, w którym biznes rozkręcali najwięksi. To właśnie tam tworzyła się historia Hubspota, Amazona czy Microsoftu. Warszawski oddział również może się pochwalić, że przyciąga ciekawe firmy. W gronie najemców już są m.in. Box, Tidio, HB Reavis, POLSA (Polska Agencja Kosmiczna), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Dronehub, a rozmowy z kolejnymi trwają.

Nowoczesna przestrzeń

Przestrzeń 8 tys. mkw., które aktualnie zajmuje CIC wraz z Venture Café, podzielona jest na kilka stref. District Hall to udostępniona bezpłatnie dla każdego część, w której można popracować lub odbyć spotkanie, a przy okazji poczuć atmosferę miejsca, w którym tworzy się biznes.

Kolejnym elementem Kampusu jest przestrzeń dedykowana stałym najemcom CIC Warsaw. W jej skład wchodzi strefa coworkingowa, sale spotkań dostosowane do organizacji zarówno niewielkich konferencji, ale też całkiem sporych eventów. Do dyspozycji najemców są sale do nagrań produkcji telewizyjnych i nowoczesne studio podcastowe, którego operatorem jest Voice House. W studiu zostało już zrealizowanych wiele projektów, m.in. podcasty znanym ze świata startupów i innowacji Bartkiem Puckiem. Dodatkowo najemcy mogą skorzystać z tarasu do prototypowania, który wyposażony jest w szereg drukarek oraz skanerów 3D i wykonać prototyp produktu, który może być ważnym etapem dalszych prac badawczo-rozwojowych. Nie brak też przestrzeni do relaksu, w tym stref wellness, w których dostępne są masaże oraz zajęcia jogi dla najemców.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl