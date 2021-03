Deka Immobilien sprzedała Waterside. Pięć budynków w portfelu Alides

Po zakupie, wspólnie ze Spółką Revive, terenu Stoczni Cesarskiej w marcu 2017 roku, jest to już druga inwestycja Alides w Gdańsku. Zakup kompleksu biurowego Waterside idealnie wpisuje się w strategię rozwoju rodzinnej grupy kapitałowej, która koncentruje się na pozyskiwaniu inwestycji w strategicznych lokalizacjach, o najlepszym potencjale długoterminowym, zarówno w rodzimej Belgii, Polsce, jak i Luksemburgu.

- Gdańsk to historyczne miasto i cieszymy się, że możemy tu umocnić naszą pozycję - mówi prezes Rikkert Leeman. - Z Waterside mamy po Stoczni Cesarskiej kolejną strategiczną lokalizację w naszym portfolio. Kompleks budynków znajduje się nad wodą, w najbardziej cenionych obiektów historycznych w Gdańsku i mariny, w dynamicznej dzielnicy, która jest mocno modernizowana. Krótko mówiąc, lokalizacja, idealnie pasuje do naszych planów biznesowych – dodaje Leeman.

Alides zamierza pozostawić kompleks, składający się z pięciu budynków w swoim portfolio i kontynuować najem, z jednoczesną perspektywą rozważenia wszystkich możliwości przebudowy kompleksu w najbliższych latach.

Alides jest firmą rodzinną, działająca na rynku nieruchomości od 1892 roku. Jako inwestor hybrydowy i deweloper, firma zdołała zbudować silną pozycję opartą na tradycji i innowacjach. Tym samym Gdańsk ze swoją bogatą historią i dynamicznym rozwojem gospodarczym jest dla firmy doskonałą lokalizacją inwestycyjną.

Kompleks Waterside zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Długie Ogrody, w reprezentacyjnym miejscu nad Motławą. Lokalizacja zapewnia szybki dostęp zarówno do historycznego centrum miasta, jak i tętniącego życiem środowiska gospodarczego aglomeracji trójmiejskiej, będącej czwartym co do wielkości obszarem metropolitalnym w Polsce, którego liczba ludności sięga blisko 1 mln. Trójmiasto to jeden z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się obszarów w Polsce. W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Długie Ogrody dostępne są tramwaje i autobusy, a Dworzec Główny oddalony jest od obiektu o 3,6 km. Gdańskie lotnisko znajduje się zaledwie 18 km od inwestycji. Okolica, w której znajduje się Waterside objęta jest głębokimi planami rewitalizacyjnymi, które mają znacząco podnieść jej atrakcyjność. Koncepcja zakłada estetyzację terenów zielonych i ograniczenie ilości miejsc parkingowych. W efekcie czego powstanie atrakcyjna przestrzeń dla ruchu pieszego oraz nowych usług gastronomicznych z letnimi ogródkami, na całej długości Długich Ogrodów. Planowana rewitalizacja ma przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego również w tej części miasta.