Dekarbonizacja jednym z tegorocznych priorytetów dla rynku nieruchomości

Savills prognozuje, że w 2022 roku na rynku nieruchomości w Europie będzie przybywać okazji inwestycyjnych w sektorze value-add związanych z procesem dekarbonizacji istniejących budynków i dostosowywaniem ich do wymogów ESG.

Według międzynarodowej firmy doradczej Savills, najemcy oczekują budynków spełniających wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska.

Starsze aktywa z kolei mogą stanowić okazję dla inwestorów zainteresowanych ich modernizacją i przebudową.

Jak podaje Savills w swoim najnowszym raporcie European Themes 2022, obowiązujące regulacje i polityka planowania przestrzennego przyczynią się do przesunięcia części uwagi inwestorów z realizacji nowych inwestycji biurowych w kierunku modernizacji, co pozwoli im zredukować emisję śladu węglowego związanego z budową nowych obiektów.

Na rynku nieruchomości zeroemisyjność staje się priorytetem, a jego uczestnicy będą koncentrować się na pomiarze śladu węglowego, co pozwoli im zidentyfikować budynki o słabszych parametrach i zwiększyć ich efektywność energetyczną.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, liderka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju, Savills Polska, powiedziała: „Zeroemisyjność to obecnie kluczowy wymóg z zakresu zrównoważonego rozwoju na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych. Również w Polsce, fundusze inwestycyjne i międzynarodowi najemcy oczekują niskiej emisyjności oraz planów dochodzenia do niej. Już teraz widzimy, jak zmieniają się portfele aktywów i dostępność finansowania dla nieruchomości, które nie spełniają kryteriów ESG. Stoimy u progu olbrzymiej transformacji. Redukcja emisji i śladu węglowego jest kluczowa dla polityki ESG i powinna stanowić nieodłączny element strategii dla nieruchomości. W tym celu wskazane jest by inwestorzy oraz osoby zarządzające aktywami mierzyli ślad węglowy swoich budynków i oceniali ryzyka klimatyczne nowo nabytych aktywów. W najbliższych latach przewaga konkurencyjna na rynku nieruchomości będzie budowana w dużej mierze poprzez implementację rozwiązań z zakresu technologii klimatycznych (z ang. climate tech)”.

Według Savills, w wyniku tych trendów pojawią się okazje inwestycyjne związane z podnoszeniem wartości nieruchomości, które pozwolą uzyskać wyższe czynsze.

Pod koniec 2021 r. wzrosły stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych o niższym standardzie lub w słabszej lokalizacji w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie wprowadzane są regulacje środowiskowe. W tym czasie różnica pomiędzy stopami kapitalizacji dla tego rodzaju aktywów i najbardziej atrakcyjnych biurowców wyniosła 77 pb. Zainteresowanie inwestorów podnoszeniem wartości nieruchomości zazwyczaj wzrasta, gdy różnica ta przekracza 90 pb.