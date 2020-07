Deloitte wśród najemców Quickwork we Wrocławiu

Firma doradcza Deloitte wynajęła 40 stanowisk pracy w biurze serwisowanym Quickwork zajmującym 5-te piętro budynku biurowego Carbon Tower we Wrocławiu.

Międzynarodowa firma doradcza Deloitte wynajęła 40 stanowisk pracy w nowoczesnym biurze serwisowanym Quickwork, w budynku Cavatina Holding - Carbon Tower we Wrocławiu.

Quickwork to biuro serwisowane w nowocześnie i stylowo zaprojektowanych wnętrzach, z dostępem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ramach jednej przestrzeni, w ofercie operatora są dostępne: biurka dedykowane, hot deski, gabinety (2 - 10 os.), sale konferencyjne i pokoje spotkań. Wszystkie przestrzenie są umeblowane i wyposażone w urządzenia i akcesoria biurowe. Na miejscu jest też dostępny wysokiej klasy sprzęt audio-video do przeprowadzenia prezentacji i wideokonferencji. Dzięki elastycznej formule najmu biura, klient zyskuje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zajmowanej powierzchni w zależności od prowadzonych projektów, bez potrzeby zmiany lokalizacji.

Zespół konsultantów Deloitte Polska zajmie 40 stanowisk pracy w zielonej, elastycznej przestrzeni biurowej Quickwork we Wrocławiu. Polski oddział firmy ma swoje biura w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin i Rzeszów.

- Wspieramy naszych klientów w cyfrowej transformacji tworząc nowe platformy i usługi w zakresie connected car, aftersales, quality czy AI. Pomagamy największym firmom usprawnić procesy biznesowe i być bardziej innowacyjnymi poprzez modernizację i rozwój istniejących systemów i aplikacji. By działać na najwyższym poziomie, dbamy również o naszych konsultantów. Dlatego cieszę się, że dwa dynamicznie rosnące zespoły technologiczne - Automotive DevOps Studio i SAP - zyskają tak wygodną przestrzeń do pracy. Liczę, że w Quickwork jeszcze efektywniej będą tworzyć nowoczesne oprogramowanie i sprawniej osiągać cele biznesowe naszych klientów – mówi Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego, Deloitte.

– Bardzo nas cieszy wybór Quickwork przez tak prestiżowego najemcę, jakim jest Deloitte Polska. Coraz częściej zauważamy, że usługa biura serwisowanego i elastyczność tego rozwiązania przemawiają do dużych graczy na rynku. W pełni wyposażone, nowoczesne wnętrza, ze wszystkimi udogodnieniami na miejscu, w ramach jednej opłaty, stanowią wygodną przestrzeń dla rozwoju każdego biznesu. Oddając kwestie prowadzenia biura operatorowi, najemca może w pełni skoncentrować się na swoich celach biznesowych w komfortowych warunkach. – mówi Krzysztof Kołodziej, manager Quickwork.

