Demant Business Services, jako cześć Grupy Demant, to firma o globalnym zasięgu, która jest wiodącą na świecie grupą zajmującą się protetyką słuchu, oferującą rozwiązania i usługi pomagające osobom z ubytkiem słuchu w kontaktach i komunikacji z otaczającym ich światem.

Lokalizacja, standard techniczny, dostępne udogodnienia czy posiadane certyfikaty to niezwykle ważne aspekty z perspektywy najemcy, który poszukuje idealnej powierzchni biurowej. Doskonale to rozumiemy. Z naszego punktu widzenia o atrakcyjności biura świadczą również, a może i przede wszystkim, długoterminowe kontrakty. Kolejne przedłużenie umowy najmu przez firmę Demant to najlepsze potwierdzenie dla rynku, iż Oxygen jest atrakcyjną lokalizacją dla biura w Szczecinie – komentuje Agnieszka Gola, Leasing Manager w EPP.