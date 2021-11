Deutsche Hypo: Rośnie zainteresowanie nieruchomościami w Polsce

Koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce w trzecim kwartale utrzymywała się na niemal stałym poziomie. Indeks Deutsche Hypo REECOX wzrósł do 198,5 pkt.

Rynek nieruchomości w Polsce prawie niezmienny.

Przy wzroście o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, indeks nadal utrzymuje się tuż poniżej granicy 200 punktów na poziomie 198,5 punktów.

- W trzecim kwartale odnotowano dalsze ożywienie na polskim rynku nieruchomości. Przy wolumenie transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wynoszącym ok. 1,6 mld euro osiągnięto 50-procentowy wzrost wartości w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Prognozy rynkowe są nadal bardzo pozytywne, ponieważ nieoficjalna inflacja jest znacznie wyższa niż oficjalnie podawana wartość 6 procent, co z kolei powoduje coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości ze względu na brak alternatywnych możliwości inwestycyjnych - mówi Beata Latoszek, dyrektor Przedstawicielstwa w Warszawie.

Beata Latoszek, mat.pras.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

REECOX przedstawia kwartalnie rozwój sytuacji gospodarczej na rynku nieruchomości w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczenia dla każdego z tych sześciu krajów przeprowadzane są w oparciu o pięć zmiennych wejściowych. W Polsce są to indeks giełdowy WIG20, WIG Developers (NIER), wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) Komisji Europejskiej dla Polski, bazowa stopa procentowa EBC oraz stopa procentowa dziesięcioletnich polskich obligacji skarbowych. W trzecim kwartale zmienne wejściowe kształtowały się w różny sposób. Podczas gdy polski indeks giełdowy WIG20 oraz indeks nieruchomości WIG Developers ponownie zwiększyły swoją wartość (odpowiednio +4,1% i +5,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem), wzrósł sceptycyzm w odniesieniu do klimatu gospodarczego, którego wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) spadł o 1,7% kwartał do kwartału.

- Popyt na nieruchomości logistyczne utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Przede wszystkim magazyny z przeznaczeniem pod lekką produkcję cieszą się popularnością, ponieważ coraz więcej firm z Chin rozpoczyna produkcję w Europie. Polski rynek nieruchomości biurowych również pozostaje stabilny i charakteryzuje się niezmiennie wysokimi stopami rentowności, niskim poziomem pustostanów oraz wysokim popytem przy niskiej podaży. Sytuacja pozostaje trudna dla hoteli specjalizujących się w obsłudze gości biznesowych oraz dla centrów handlowych. W segmencie nieruchomości mieszkaniowych na rok 2022 przewiduje się dalszy wzrost cen, a w porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim istnieje tutaj jeszcze możliwość korekty w górę - powiedziała Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.