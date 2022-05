Devbridge wybiera elastyczne biuro myoffice koło metra Wilanowska od Immofinanz

Firma Devbridge z sektora IT dołączyła do grona najemców Immofinanz. W biurowcu koło stacji metra Wilanowska, myhive IO-1 - Devbridge bierze 37 biurek.

Wyposażone w pełną infrastrukturę biuro serwisowane, to łącznie niemal 370 mkw. z 37 biurkami.

Devbridge wybrała myhive IO-1 w Warszawie przy stacji metra Wilanowska.

Myoffice od Immofinanz to elastyczna przestrzeń biurowa.

myoffice to jedna z elastycznych propozycji Immofinanz – oferta, której do tej pory nie było na polskim rynku biurowym. Produkt myoffice, który potocznie jest określany jako prywatny cowork, z własną recepcją, salkami konferencyjnymi, focus room-ami (w których zastosowano materiały wyciszające i poprawiające akustykę), lounge, kuchnią, serwerownią, toaletą, przygotowany jest w design-ie myhive. Biurka są elektrycznie regulowane, mają dostęp do światła dziennego, a klimatyzacja jest dostosowywana indywidualnie. Najemcy otrzymują także możliwość uwzględnienia wszelkich usług dodatkowych, takich jak sprzątanie, utrzymanie, kwiaty, media, dostęp do Internetu, usługi pocztowe oraz kurierskie, herbata, kawa i woda, administracja biurowa, płacąc jedną fakturę all-inclusive.

- Elastyczność – to kierunek w sektorze biurowym, który aktualnie jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Z punktu widzenia naszej firmy, oferujemy nie tylko znane doskonałe powierzchnie coworkingowe, ale równolegle rozwijamy portfel naszych myoffice. Co ważne, każda oddana powierzchnia w tym formacie od razu znajduje najemcę – co tylko potwierdza słuszność naszej strategii. Witamy serdecznie Devbridge w gronie naszych najemców, a Knight Frank dziękujemy za sprawne poprowadzenie procesu i doprowadzenie do finalizacji tej ważnej transakcji - skomentował Jarosław Retmaniak, Country Manager Finance & Support Poland, Immofinanz .

Produkt myoffice rozwijany jest w ramach całego portfela budynków myhive w Polsce. Aktualnie trwają prace nad otwarciem kolejnej tego typu powierzchni, w zlokalizowanym przy stacji metra Rondo Daszyńskiego, myhive Crown Tower.

Drugim z produktów elastycznych wprowadzonych przez Immofinanz jest mycowork – czyli kameralne powierzchnie coworkingowe, które aktualnie dostępne są w trzech stołecznych lokalizacjach.

Devbridge, amerykańska firma świadcząca usługi programistyczne, opracowuje wysokiej klasy produkty cyfrowe i pomaga wdrażać zaawansowane rozwiązania programistyczne na rynkach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Firma odnosi sukcesy nie tylko w tworzeniu najbardziej zaawansowanego oprogramowania, ale także w przyczynianiu się do rozwoju przyszłych specjalistów. Trzon zespołów Devbridge stanowią doświadczeni programiści, testerzy, inżynierowie infrastruktury, analitycy biznesowi oraz menedżerowie i projektanci produktów. Międzynarodowy zespół firmy składa się z ponad 700 pracowników zlokalizowanych w Chicago, Toronto, Londynie, Warszawie, Kownie, Wilnie i Kłajpedzie.

Zdaniem Łukasza Pijanowskiego, kierownika Działu Inżynierii, przestronne i wygodne biuro pomoże wzmocnić komunikację między kolegami pracującymi w różnych miastach Polski.

- Polski rynek IT jest bardzo duży. W tym roku bardzo się rozwinęliśmy, dlatego nowe biuro będzie przestrzenią, która pozwoli kolegom częściej spotykać się i prowadzić ożywione dyskusje. Moim celem, jako menedżera, jest dalsze ulepszanie miejsca pracy każdego z pracowników oraz stworzenie przytulnej i komfortowej atmosfery dla biurowej pracy zespołowej. Ważna była również lokalizacja biura i infrastruktura. Wybraliśmy południową część Warszawy, która łączy się z centrum miasta i pozwala nam wygodnie dojechać z biura na lotnisko. Często musimy podróżować do klientów w USA lub do innych oddziałów firmy. W związku z tym wygodny i szybki dojazd na lotnisko był dla nas również ważnym kryterium - podkreślił Pijanowski, Devbridge.

- Reprezentacja firmy wchodzącej do Polski jest zawsze ciekawym wyzwaniem. Dynamicznie rozwijająca się branża IT wymaga dostępu do wykwalifikowanych ekspertów oraz zapewnienia swoim pracownikom właściwego komfortu pracy Cieszymy się, że firma Devbridge zaufała naszemu doświadczeniu i doceniła potencjał Warszawy. Określone na początku oczekiwania względem powierzchni biurowej zostały szybko zapewnione. Jestem przekonana, że pracownicy docenią lokalizację oraz okoliczne udogodnienia myhive IO-1, a to przełoży się na dalszy rozwój firmy w Polsce - powiedziała Izabela Dąbrowska, Associate Director w Knight Frank, reprezentująca najemcę.

Elastyczne produkty myhive są wdrażane na wszystkich rynkach, na których marka jest obecna, czyli także w Wiedniu, Bukareszcie, Budapeszcie, Pradze, Bratysławie i Dusseldorfie. Pierwsze elastyczne przestrzenie myhive otwarto w wiedeńskim myhive Ungargasse, w listopadzie 2020 roku.

Przy poszukiwaniu, wyborze i w trakcie procesu negocjacji najemcy doradzał zespół ekspertów z firmy Knight Frank.