W październiku br. Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood. W ramach umowy powstanie spółka celowa, która na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia zrealizuje park logistyczny o powierzchni minimum 400 tys. GLA.

Develia kontynuuje strategię dezinwestycji obiektów komercyjnych.

Spółka dąży do sprzedaży Arkad Wrocławskich oraz warszawskiego biurowca Wola Retro.

Poziom komercjalizacji tych obiektów wynosi odpowiednio 94 proc. i 86 proc.

Deweloper szacuje, że przychód z etapowej sprzedaży gruntu w Malinie do spółki celowej wyniesie około 34,7 mln euro, czyli powyżej obecnej wartości księgowej wynoszącej 70 mln zł. Dodatkowo Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Taki model współpracy pozwoli spółce na maksymalizację wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które zostało kupione w 2007 r.

Mieszkania też na celowniku

W lipcu 2022 r. deweloper zawarł umowę współpracy joint venture z firmą The Heart, zajmującą się venture building. W jej ramach powstanie spółka, która stworzy platformę do zarządzania wynajmem mieszkań skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu, obejmującym cały proces zaczynając od marketingu lokali przeznaczonych na wynajem, poprzez przeprowadzenie procesu najmu mieszkania i rozliczenie czynszu, na dodatkowych usługach dla najemców - takich jak catering, sprzątanie czy naprawy - kończąc.

Aktywnie działamy, aby sfinalizować pierwszą transakcję PRS. Jest to ważny kierunek rozwoju Develii, ale ze względu na niestabilne otoczenie prawne i wzrost kosztów finansowania potencjalnych partnerów, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln zł w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł. W zależności od etapu inwestycji i stopnia realizacji programu motywacyjnego deweloper będzie posiadał od 76,5% do 57,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Operacyjne uruchomienie platformy planowane jest na 2023 r.

- Jesteśmy też na zaawansowanym etapie negocjacji sprzedaży pozostałych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl