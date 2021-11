Develia podsumowała III kwartał

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 596,3 mln zł, czyli 87,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk netto grupy wyniósł 84,8 mln zł wobec 23 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 268 proc.

Na koniec września 2021 r. Develia posiadała 536,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

- W minionym kwartale poczyniliśmy kolejne kroki, które przybliżają nas do realizacji strategii opublikowanej na początku roku oraz osiągnięcia celów na 2021 rok. Jednym z najbardziej istotnych jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Sky Tower. Środki ze sprzedaży biurowca przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym oraz PRS – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Zgodnie z założeniami przedstawionej na początku 2021 r. strategii deweloper redukuje swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. We wrześniu grupa Develia podpisała z Olimp Investment, spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów (79,55 proc.) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR. Zostanie ona pomniejszona o wartość nierozliczonych na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla na-jemców z tytułu umów najmu. Transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r. Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających. Pieniądze po-zyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 195,5 mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym.

Poziom komercjalizacji Arkad Wrocławskich wynosi 94 proc. Budynek Sky Tower jest wynajęty w 87 proc., a Wola Retro w 76 proc.