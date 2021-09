Develia sprzedaje Sky Tower we Wrocławiu. Wartość transakcji to ponad 84 mln euro

Sky Tower, jedna z wizytówek Wrocławia, trafi do Adventum Group. Sky Tower jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce. Fot. materiały prasowe









Autor: propertynews.pl

Dodano: 13 wrz 2021 20:23

Grupa Develia podpisała ze spółką należącą do Funduszu Inwestycyjnego, zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln euro, która zostanie pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt dla najemców, a transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r.