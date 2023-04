Develia sprzedała funduszowi Adventum Group biurowiec Wola Retro w Warszawie. Wartość transakcji to 69,3 mln euro (ok. 318 mln zł).

Wola Retro to oddany do użytku w 2019 roku biurowiec, zlokalizowany przy ul. Skierniewickiej i ul. Siedmiogrodzkiej na warszawskiej Woli, który powstał w wyniku adaptacji przedwojennego obiektu we współpracy z konserwatorem zabytków. Kompleks Wola Retro oferuje łącznie 25 tys. mkw. powierzchni biurowej, a poziom jego komercjalizacji wynosi 86 proc.

Finalizując transakcję sprzedaży Wola Retro, spełniliśmy kolejny istotny cel z naszej strategii, w ramach której konsekwentnie zmniejszamy portfel nieruchomości komercyjnych. Pozyskane środki ze sprzedaży obiektów komercyjnych pozwolą na szybszy wzrost naszej podstawowej działalności i zwiększanie udziału Develii na rynku mieszkaniowym oraz rozwój na perspektywicznym rynku PRS - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

- Część środków ze sprzedaży Wola Retro przeznaczymy na spłatę kredytu związanego z projektem. Transakcja istotnie zwiększa możliwości inwestycyjne Develii poprzez zmniejszenie zadłużenia o ok. 128 mln zł i znaczące zwiększenie poziomu wolnych środków do dyspozycji – dodaje Oślizło.

Kompleks biurowy Wola Retro składa się z trzech budynków - jednego z lat 30. oraz dwóch zupełnie nowych budynków biurowych klasy A, połączonych z historyczną zabudową. Autorami projektu, według którego powstał obiekt, są architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates – prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz oraz Piotr Żabicki.

Najemcami biurowca są m.in. Grupa Budimex, jedna z największych grup budowlanych w Polsce, firma EOS Poland, krajowy oddział międzynarodowego eksperta w zakresie windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz firma SIGNAL IDUNA, jedna z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w naszej części Europy.

Umowa sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie została podpisana ze spółką WR Office, należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Określona w umowie cena sprzedaży warszawskiego kompleksu biurowego w wysokości 69,3 mln euro uwzględnia wartość nierozliczonych zachęt i kontrybucji dla najemców oraz wartość kosztów powiązanych z ustaleniami wynikającymi z due dilligence. Na ostateczny wynik transakcji będą miały wpływ także koszty transakcyjne oraz różnice kursowe.



O DEVELII

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. Develia zrealizowała 41 osiedli, składających się w sumie ze 119 etapów inwestycyjnych – to ponad 16,5 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 860 tys. m kw. W 2022 r. Develia wypracowała 1067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 231,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

