Grupa Develia osiągnęła 15,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r. Deweloper przygotowuje się do wyjścia z nieruchomości komercyjnych.

W I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 119,8 mln zł w porównaniu do 376,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto grupy wyniósł 15,8 mln zł wobec 55,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 r.

Spadek przychodów i zysku jest konsekwencją mniejszej liczby przekazanych mieszkań wynikającej z harmonogramu realizowanych inwestycji.

Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 478,3 mln zł na koniec 2021 r.

- W I półroczu bieżącego roku osiągnęliśmy dobre wyniki sprzedaży w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Wynik za ten okres był nieznacznie niższy do rekordowej pierwszej połowy ubiegłego roku. Aktualnie na sytuację osób, które chcą kupić mieszkanie niekorzystnie wpływa mocno ograniczona dostępność kredytów hipotecznych w następstwie wzrostu stóp procentowych i wprowadzenia rekomendacji S. W dalszym ciągu rośnie liczba klientów kupujących mieszkania za gotówkę - obecnie jest to ok. 70-80 proc.wszystkich transakcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, staramy się ułatwiać im decyzje zakupowe oferując w niektórych projektach rozwiązania, takie jak harmonogram płatności 20/80. Jednocześnie, realizując strategię rozwijamy nasze kompetencje i ofertę PRS, której uzupełnieniem będzie platforma najmu mieszkań dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Przygotowujemy się także do dalszej dezinwestycji aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Działalność komercyjna

W II kwartale br. Develia zaobserwowała wzrost liczby klientów w Arkadach Wrocławskich – w czerwcu odwiedzalność centrum handlowego wróciła do poziomu sprzed pandemii. Na koniec I półrocza poziom komercjalizacji części handlowej obiektu wyniósł 94 proc., a biurowej 97 proc. Warszawski biurowiec Wola Retro jest wynajęty w 86 proc.. Spółka kontynuuje przyjętą strategię dezinwestycji aktywów komercyjnych.

W drodze do PRS

Develia podjęła kolejne działania, które uzupełnią ofertę spółki na rynku PRS i zwiększą jej atrakcyjność. W lipcu br. deweloper zawarł umowę współpracy joint venture z firmą The Heart, zajmującą się venture building. W ramach umowy powstanie spółka, której głównym produktem będzie platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu, obejmującym cały proces zaczynając od marketingu lokali przeznaczonych na wynajem, poprzez przeprowadzenie procesu najmu mieszkania i rozliczenie czynszu, na dodatkowych usługach dla najemców - takich jak catering, sprzątanie czy naprawy - kończąc.

Działalność deweloperska

Develia sprzedała 964 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1062 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa przekazała 206 lokali wobec 758 lokali w pierwszej połowie 2021 r.

W II kwartale 2022 r. spółka sprzedała 361 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Centralna Park w Krakowie, Aleje Praskie w Warszawie i Szmaragdowy Park w Gdańsku. W okresie kwiecień-czerwiec tego roku Develia przekazała 20 lokali w inwestycjach w Warszawie i Krakowie. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizacji projektów. Cel zarządu to przekazanie 1950-2050 lokali w 2022 r., z czego większość przekazań jest planowana na IV kwartał br.

W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 2824 lokale z czego 1246 lokali w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte. Dodatkowo do oferty wprowadzono 396 lokali w projektach realizowanych we współpracy joint venture z Grupo Lar - ich budowa nie została jeszcze rozpoczęta. Na koniec I półrocza br. bank gruntów spółki wynosił blisko 8 tys. lokali.

W wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej, na początku lipca zarząd Develii podjął decyzję o korekcie celu sprzedaży wyznaczonego na 2022 r. do poziomu 1600-1800 lokali, czyli o około 30%.

Przychody grupy za I półrocze 2022 r. wyniosły 119,8 mln zł wobec 376,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 15,8 mln zł wobec 55,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na wynik grupy w I półroczu 2022 r. miały kursy walutowe. Z tego tytułu wynik brutto zwiększył się o 13,2 mln zł.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze sześć miesięcy 2022 r. wyniósł 24,8 mln zł przy przychodach 88,7 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 14,2 mln zł przy przychodach 31,1 mln zł.

W maju br. Develia wypłaciła akcjonariuszom 201,4 mln zł dywidendy z części zysku netto za ubiegły rok oraz z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Dywidenda na akcję wyniosła 0,45 zł.

W lipcu 2022 r. Develia ustanowiła publiczny program emisji obligacji o wartości 150 mln zł, w ramach którego będzie mogła oferować papiery dłużne do inwestorów indywidualnych.

- Spadek przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2022 r. w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami to efekt przede wszystkim mniejszej liczby przekazanych mieszkań. Jest to zgodne z przyjętym harmonogramem projektów. Kumulacja przekazań nastąpi w IV kwartale, co przełoży się na istotną poprawę wyników za ten rok. Pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego, sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – W związku ze zmniejszonym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych nowymi emisjami, zdecydowaliśmy się na ustanowienie programu emisji obligacji, które będą mogły być zaoferowane inwestorom detalicznym. To dla nas kolejny element dywersyfikacji źródeł finansowania – dodaje Paweł Ruszczak.

Na koniec czerwca 2022 r. Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 478,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r. Na koniec I półrocza 2022 r. zobowiązania finansowe wyniosły 705,2 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021 r.

