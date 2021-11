Deweloperzy biurowi nie zwalniają tempa. Zobacz, co budują i przygotowują najbardziej aktywni gracze

W najnowszym zestawieniu przedstawiamy w kolejności alfabetycznej deweloperów, którzy mają największy wpływ na rozwój rynku biurowego w Polsce.

Realizowane oraz planowane inwestycje to zarówno obiekty, w których główną rolę pełnią biura, jak również budynki będące częścią wieloetapowych inwestycji typu mixed-use.

Biorąc pod uwagę tylko największe rynki biurowe w Polsce, w budowie jest 1,08 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Według szacunków Cushman & Wakefield do końca 2021 roku ukończonych zostanie ok. 315 tys. mkw, natomiast w 2022 roku – ok. 540 tys. mkw. Z kolei w stolicy w budowie pozostaje 374 tys. mkw. a w harmonogramach nowe projekty czekają już na start.

Poniżej, przedstawiamy zestawienie globalnych, polskich i lokalnych firm deweloperskich oraz prezentujemy inwestycje, które w najbliższym czasie w istotny sposób zasilą zasoby biurowe w wielu miastach Polski.

Avestus Real Estate

Po udanej realizacji kompleksu biurowego w Łodzi, Avestus Real Estate rozpoczął realizację biurowca Infinity we Wrocławiu. W ramach inwestycji powstanie 21 847 mkw. w standardzie klasy A (łączna powierzchnia najmu).

Infinity, mat.pras.

Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek.

Infinity, mat. pras.

Na dachu biurowca powstanie przestronny taras z elementami małej architektury i zieleni. Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AHR Architects. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na I kw. 2023 r.

