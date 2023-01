Funkcjonujemy w trudnym makroekonomicznie otoczeniu z wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi. W I poł. 2023 r. sytuacja ulegnie pogorszeniu, by wejść na drogę poprawy w drugiej połowie roku - uważa Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Jesteśmy silną i stabilną organizacją, a nowe projekty będziemy rozpoczynali, gdy uznamy, że warunki rynkowe są sprzyjające - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Katarzyna Zawodna-Bijoch przedstawia najważniejsze trendy i wydarzenia 2022, które miały i mogą mieć wpływ na rynek w nadchodzących miesiącach.

Spółka biurowa Skanska obserwuje duży wzrost zainteresowania przestrzeniami typu flex, prowadzonymi przez spółkę-córkę, Business Link.

Według szefowej spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 roku była inwazja Rosji na Ukrainę, która wywołała niepewność przekładającą się na ostrożniejsze podejście inwestorów do lokowania kapitału w naszym regionie świata.

- Innym ważnym wydarzeniem było dojrzewanie modeli pracy hybrydowej po pandemii. Pracodawcy mogli obserwować, jak kształtowały się produktywność i zaangażowanie ich zespołów w trakcie lockdownów, zyskując dobre zrozumienie tego, co działa dobrze, a co nie działa w ich przypadku w trakcie pracy zdalnej - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch. - Większość z nich zdała sobie sprawę, że praca wyłącznie spoza biura nie służy ich organizacjom. Zaczęli wdrażać modele hybrydowe i zachęcać pracowników do powrotu do biura.

Zaobserwowaliśmy ciekawe zjawisko: przyspieszenie wzrostu cen energii spowodowało, że pracownicy zaczęli częściej korzystać z biura, aby ograniczyć konsumpcję energii w swoich gospodarstwach domowych i mniej płacić z własnych kieszeni - dodaje Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Jak zapewnia, oszczędności w obszarze energii to coś, czego poszukują również najemcy i jeden z powodów, dla których rozważają relokację do bardziej efektywnych energetycznie budynków.

- Poza wspieraniem najemców w ich dążeniach do kontrolowania ponoszonych kosztów energii, budynki te mogą pomóc im w osiąganiu ich celów ESG i zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej międzynarodowych firm oczekuje od swoich spółek-córek uwzględniania czynników ESG w ich decyzjach dotyczących nieruchomości, co daje przewagę deweloperom tworzącym takie biurowce - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Sprzedane projekty, inwestorskie debiuty

Biurowa spółka Skanska sprzedała w minionym roku trzy projekty: Nowy Rynek D w Poznaniu, pierwszą fazę kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu i trzecią fazę kompleksu High5ive w Krakowie i tym samym wprowadziła nowych inwestorów na rynek Europy Środkowo-Wschodniej - STENA i Eastnine.

Sfinalizowaliśmy też sprzedaż do Hanza Invest projektu Generation Park Y - wynajętego w całości przez PZU, które rezyduje w tym budynku od czerwca. W kontekście PZU, jestem dumna, że najemca komunikuje nowe biuro jako część swojej strategii zrównoważonego rozwoju - uzupełnia Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Nowe biura od Warszawy po Bukareszt

W 2022 roku piąty budynek z kompleksu High5ive w Krakowie otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

- Zamknęliśmy tym samym realizację tej fantastycznej inwestycji w sercu stolicy Małopolski. Podobną sytuację mamy z budynkiem P180 w Warszawie – został oddany do użytku i ma już najemców. W listopadzie oddaliśmy też pierwszy budynek z kompleksu H₂Offices w Budapeszcie. A nasz biurowiec Equilibrium 2, druga faza kompleksu Equilibrium w Bukareszcie, otrzymał wstępny certyfikat zeroemisyjnego budynku i tym samym został pierwszym budynkiem biurowym w Rumunii z tym wyróżnieniem - wymienia prezeska spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednocześnie - jak zapewnia - toczące się w Polsce projekty, takie jak Centrum Południe we Wrocławiu czy Nowy Rynek w Poznaniu, są rozwijane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapełniają się najemcami. - Widzimy rosnące zainteresowanie najemców tematami ESG i wysokiej jakości produktami z naszej oferty. Obserwujemy też duży wzrost zainteresowania przestrzeniami typu flex, prowadzonymi przez naszą spółkę-córkę, Business Link. Rozwijamy te przestrzenie w nowych lokalizacjach - dodaje.

Pracujemy nad kilkoma projektami, które powinny zmaterializować się w przyszłym toku. Kupiliśmy działkę w Krakowie - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch.

Ilmet w słusznej sprawie

Skanska zaoferowała również schronienie uchodźcom z Ukrainy w swoim budynku Ilmet w Warszawie.

Było to częścią szerszej inicjatywy deweloperów biurowych działających na rynku warszawskim, zrealizowanej we współpracy z UNGC. Kiedy schronienie nie będzie już potrzebne, zburzymy budynek i ponownie wykorzystamy w naszych nowym projekcie w tej lokalizacji tyle elementów, ile tylko się da - zapewnia Katarzyna Zawodna-Bijoch.

- Będziemy też proaktywnie szukali firm i organizacji, które będą w stanie wykorzystać te elementy rozebranego Ilmetu, których my sami nie wykorzystamy. Jesteśmy zdeterminowani, aby stosować zasady gospodarki w obiegu zamkniętym w naszych projektach, a ten konkretny będzie dla nas polem do nauki - dodaje.

Podobne podejście spółka biurowa Skanska stosuje w przypadku projektu Mercury w Pradze

