Dezynfekcja lotna – nowe rozwiązanie podbija rynek!

Dezynfekowanie dużych powierzchni wiązało się dotychczas z koniecznością zatrudnienia wyspecjalizowanych firm, zaś dezynfekcja mniejszych powierzchni z ogromnym nakładem pracy. Do teraz! Dezynfekcja lotna podbija rynek skutecznością, dostępnością oraz ceną!

Czy jest dezynfekcja lotna?

To nowe rozwiązanie pozwalające na skuteczną dezynfekcję powierzchni bez zastosowania specjalistycznego sprzętu czy poświęcania dużej ilości czasu. Na rynku pojawiło się pierwsze rozwiązanie, które nie tylko gwarantuje prawidłową dezynfekcję pomieszczeń, ale także w sposób znaczący obniża jej koszty. Jak bardzo? Koszt dezynfekcji lotnej to zaledwie 10gr za metr kwadratowy. Co ważne, odkażanie powierzchni tą metodą nie wymaga stosowania jakiegokolwiek sprzętu.

Mowa o produktach EpidAIR, które obecnie podbijają rynek. To wszystko za sprawą skuteczności, łatwości stosowania oraz ceny! Dotychczas rozpylanie środków dezynfekujących na dużą odległość było możliwie jedynie poprzez zamgławianie pomieszczeń czyli wytworzenie suchej mgły z wykorzystaniem środków dezynfekujących. Ta forma dezynfekcji wymagała z kolei zatrudnienia specjalistów lub zakupienia specjalistycznego sprzętu i przeszkolenia pracowników. Dezynfekcja lotna natomiast umożliwia samodzielne wytwarzanie suchej mgły bezpośrednio z opakowania produktu. Nic dziwnego, że ta forma odkażania pomieszczeń spotkała się z ogromnym zainteresowaniem!

Jak to działa?

Preparaty do dezynfekcji lotnej posiadają formułę silnie skondensowanego aerozolu ze specjalistycznym zaworem pozwalającym na rozpylenie środka dezynfekującego na dużą odległość – nawet 4 metrów. Dzięki zastosowanej technice aplikacji czas niezbędny do wykonania dezynfekcji średniej wielkości pomieszczenia, np. pokoju biurowego, łazienki czy kuchni wynosi zaledwie kilka sekund. Dezynfekcja poszczególnych przedmiotów staje się jeszcze prostsza. Wystarczy jedynie rozpylić preparat na przeznaczoną do dezynfekcji powierzchnię.

Dezynfekcja lotna w rzeczywistości nie odbiega techniką i sposobem od klasycznego zamgławiania, czyli wytwarzania suchej mgły z wykorzystaniem środka bójczego. Jest jednak podstawowa różnica: preparaty do dezynfekcji lotnej aplikuje się bezpośrednio z opakowania, które samo w sobie pozwala na dokładne zamgławienie dezynfekowanych pomieszczeń. Stosowanie produktów do dezynfekcji lotnej jest bardzo proste i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy czy dodatkowych czynności zabezpieczających.

1

2

3