Diament w portfelu Savills

Diamante Plaza to kameralny, czterokondygnacyjny budynek biurowy klasy A o powierzchni 10 tys. mkw.

Nazwa budynku oznacza diament, a elewacja budynku nawiązuje do jego czarnej odmiany karbonado.

Biurowiec położony jest w dzielnicy Zabłocie zapewniającej bardzo dobre połączenia komunikacyjne z centrum Krakowa oraz dostęp do szerokiej gamy usług i gastronomii, m.in. restauracji, kawiarni, sklepów i salonów fitness.

Nieruchomość dysponuje dwupoziomowym garażem podziemnym na ponad 190 samochodów. Na jej terenie znajduje się również kantyna, dwie sale konferencyjne oraz przedszkole. Właścicielem nieruchomości jest fundusz inwestycyjny Catalyst Capital.

- Ogromnym atutem Diamante Plaza jest jego lokalizacja. Zabłocie to część Krakowa, która niedawno odmieniła się nie do poznania. Dawne obiekty przemysłowe zostały zmodernizowane lub zastąpione przez nowoczesne budynki biurowe i luksusowe osiedla mieszkaniowe. Powstały tu także liczne placówki kulturalne i oświatowe. Sam budynek Diamante Plaza zbudowany został z kolei z najwyższej jakości materiałów i oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki przeszkolonej fasadzie powierzchnie są bardzo jasne i tworzą bardzo komfortowe i przyjazne warunki do pracy, a elastyczna przestrzeń umożliwia swobodną aranżację biura – mówi Dominika Cyrbus z krakowskiego oddziału firmy doradczej Savills.