Dieta pudełkowa? Według Maczfit Polacy nie zamierzają z niej rezygnować nawet po odmrożeniu gospodarki

Jak Maczfit podsumowuje aktualny sezon?

Anna Chylewska: Stale obserwujemy dynamiczny rozwój całej branży, której wartość w ostatnich latach wzrosła już do 3 mld zł. Obecnie rynek firm oferujących catering dietetyczny to już blisko 1000 podmiotów. Agresywna konkurencja, która dynamicznie się rozwija, motywuje nas do dalszych działań i udoskonaleń realizowanych z myślą o wygodzie klientów.

Naturalnie nam również udaje się utrzymywać trend wzrostowy. Co ciekawe, wraz z rokiem 2021 pojawili się nowi klienci, którzy catering dietetyczny traktują jako pewnego rodzaju styl życia i olbrzymią wygodę. Tym samym obserwujemy rosnący udział użytkowników wybierających dietę z wyborem dań – Wybór Menu. To nasza propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią samodzielnie wybierać posiłki dowożone następnego dnia przez naszych kurierów. W ramach tej opcji klienci mogą również dodawać do swojego jadłospisu wybrane dania dla najbliższych, a także je usuwać.

Boom na cateringi to element zmian zwyczajów żywieniowych i gastronomicznych czy efekt pandemii? A może innych trendów? Czy i w jaki sposób Maczfit odczuwa zmiany?

Dziś najsilniejszy wpływ na decyzje konsumenckie ma trend polegający na stawianiu na wygodę i oszczędność czasu. Podczas pandemii, gdy restauracje pozostawały zamknięte, Polacy coraz częściej zaczęli sięgać po dietę pudełkową i jak się okazuje, nie zamierzają z niej rezygnować nawet po odmrożeniu gospodarki.

Oczywiście nowa rzeczywistość sprawiła, że istotniejszy niż kiedykolwiek stał się również aspekt zdrowotny, a prawidłowo zbilansowana dieta naturalnie pomaga o zdrowie dbać. Popularnością nadal cieszy się także nasz projekt lodówek vendingowych ze zdrowymi posiłkami – już nie tylko w biurach, ale również szpitalach, wielkopowierzchniowych firmach i uczelniach. Pracodawcy jeszcze chętniej poszukują zdrowych przekąsek dla swoich pracowników.

