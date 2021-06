Digica wchodzi do biurowca Zielony by Synergia w Łodzi

Firma Digica wprowadza się do nowej siedziby w łódzkim budynku Zielony by Synergia, gdzie zajmie 772 mkw.

Digica to międzynarodowa firma działająca w obszarze Data Science i AI.

Zielony by Synergia to jeden z pięciu obiektów składających się na kompleks biurowy Synergia Hub w Łodzi.

Firma wynajmie 772 mkw. powierzchni biurowej.

Digica pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania z zastosowaniem m.in. Deep Learning for Computer Vision, AI on the Edge czy Synthetic Imaging zarówno dla największych światowych firm, jak i innowacyjnych start-upów z wielu branż, w tym motoryzacyjnej, obronnej, e-commerce, medycznej, technologicznej i telekomunikacyjnej.

Zielony by Synergia to jeden z pięciu obiektów składających się na kompleks biurowy Synergia Hub o łącznej powierzchni ponad 15 tys. mkw. Budynek klasy A, oferujący blisko 4100 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia, może pochwalić się licznymi rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie zużycia energii.

- Projekt, konstrukcja i technologie zastosowane w tym kameralnym biurowcu czynią go niskoemisyjnym. Jest to jedyny budynek biurowy w Łodzi, w którym nie ma ani jednego okna skierowanego na południe, co zmniejsza o 30 proc. zapotrzebowanie na energię potrzebną do pracy klimatyzacji – mówi Kamil Marzec, wspólnik Synergia Hub.

Campus Synergia wyposaża swoje budynki w instalacje fotowoltaiczne, które docelowo dostarczą 200 kW zdrowej energii.

Biurowiec wyróżnia także biofiliczny design – roślinność zajmuje ponad 13 proc. powierzchni budynku. Najemcy mają do dyspozycji wewnętrzny ogród z licznymi drzewami oraz bogatą roślinnością, która została dobrana pod kątem niewielkiego zapotrzebowania na wodę, produkcji dużej ilości tlenu oraz pochłaniania toksyn. Do utrzymania ogrodu wykorzystywana jest woda z deszczówki. Ściany Zielony by Synergia porasta winobluszcz, który chroni budynek przed nagrzewaniem się i buduje zdrowy mikroklimat. Organiczność Zielonego dopełnia największa miejska pasieka w Łodzi.

W Zielony by Synergia pojawił się również nowoczesny multiroom.

