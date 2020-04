Dimitris Raptis: Pracujemy nad ograniczeniem negatywnych skutków epidemii

W ramach naszej działalności członkowskiej w Polskiej Izbie Nieruchomości Komercyjnych przygotowaliśmy propozycje zmian zapisów w rządowej tarczy antykryzysowej. To między innymi postulaty dotyczące kwestii podatkowych, odroczenia terminów płatności, zmian w umowach najmu czy pozwoleń na budowę. Proponowane korekty w dużym stopniu ułatwiłyby działalność firm w naszej branży w tym trudnych okresie - mówi Dimitris Raptis, Co-CEO and Chief Investment Officer Globalworth.

Czy pandemia przyspieszyła inaugurację działalności waszej fundacji?

Dimitris Raptis, Co-CEO and Chief Investment Officer Globalworth: Przygotowania do rozpoczęcia działalności Fundacji Globalworth w Polsce trwały od wielu miesięcy. W tym czasie pracowaliśmy nad strategią i planem działania. Epidemia Covid-19 sprawiła, że szybko zmieniliśmy pierwotne zamierzenia i dostosowaliśmy cele fundacji postanawiając pomóc polskim szpitalom. Udało się dopiąć formalności i jeszcze w kwietniu mogliśmy ogłosić start fundacji w Polsce. W pierwszym etapie przeznaczyliśmy 200 tys. euro na finansowanie zaopatrzenia medycznego dla dwóch szpitali – Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi i Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Te środki pozwolą na zakup 21 łóżek, które trafią m.in. na odziały intensywnej terapii oraz 5000 masek chirurgicznych, 2,6 tys. kombinezonów ochronnych i 7,5 tys. masek ochronnych typu FFP2 i FFP3. Razem z najemcami Hali Koszyki rozpoczęliśmy też akcję finansowania i dowożenia trzech tysięcy posiłków przez miesiąc dla personelu Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Jaką kwotę łącznie fundacja przeznaczyła na pomoc dla szpitali?

Ogromnie się cieszę, że udało nam się rozpocząć działalność fundacyjną w Polsce. Mamy na tym polu duże doświadczenie, bowiem od kilku lat w Rumunii prowadzimy działania w ramach Fundacji Globalworth. Obecnie również koncentrujemy się na pomocy w walce z epidemią. Do tej pory nasza fundacja przeznaczyła w obu krajach łącznie 550 tys. euro na pomoc dla siedmiu szpitali.

Jak pandemia zmieniła waszą pracę na co dzień?

Obawy o skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa są coraz poważniejsze, dlatego też w Globalworth cały czas intensywnie pracujemy nad tym, aby złagodzić potencjalne zagrożenia dla naszej branży i naszych najemców. Jako profesjonaliści w sektorze nieruchomości koncentrujemy się na przygotowaniu co najmniej kilku scenariuszy. Jest to niezbędne, bowiem skutki epidemii Covid-19 nadal nie są w pełni znane, podobnie jak ich skala oraz zasięg. Pracujemy nad planami nie tylko w trosce o naszą firmę i dobro akcjonariuszy, ale również z uwagi na dobro ponad 700 naszych najemców i ich pracowników w budynkach należących do Globalworth w Polsce i Rumunii.