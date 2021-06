Distribev zostaje w Silesia Business Park

Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Distribev działa w branży alkoholowej, food i non-food – łącznie w ofercie ma produkty od ok. 500 marek. Firma zaopatruje sklepy detaliczne i firmy z sektora HoReCa, współpracuje też z dostawcami i producentami jako dystrybutor ich towarów.

Silesia Business Park to należący do grupy ISOC kompleks czterech budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie największego na Śląsku centrum handlowego: Silesia City Center. Kompleks znajduje się przy ulicy Chorzowskiej, czyli w niewielkiej odległości od głównej arterii komunikacyjnej Katowic. Dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach lub Krakowie zajmuje ok. 30-50 minut jazdy samochodem. Wszystkie budynki uzyskały certyfikat LEED na poziomie GOLD.

– Firma Distribev zdecydowała się przedłużyć umowę najmu w Silesia Business Park. Decyzja ta była podyktowana zarówno elastycznym podejściem właściciela obiektu, jak i korzystnymi warunkami najmu – mówi Elżbieta Golik, starszy doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.