DL Green z niemal 300 zasadzonymi drzewami przy biurowcu

Łącznie w ramach programu DL Green obok biurowca oddanego do użytku w 2020 roku, w którym mieści się siedziba firmy DL Invest Group, pojawiło się około 60 drzew w tym 25 młodych klonów posadzonych w minionym tygodniu.

W akcji nasadzeń nowych drzew pomagały dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 58 w Katowicach.

W ramach strategii DL Green spółka DL Invest Group planuje zazieleniać kolejne tereny wokół swoich inwestycji biurowych, magazynowych i handlowych.

Tylko w ostatnich miesiącach zgodnie z przyjętą strategią DL Green firma dokonała w ramach realizacji inwestycji nasadzeń blisko 300 drzew nie wliczając w to licznych nasadzeń krzewów i innych roślin. Łączna liczba nasadzonych roślin przekracza 600 sztuk.

Akcja nasadzeń połaczona z warsztatami organizowana jest w ramach autorskiego projektu firmy DL Invest Group: DL Green, który zakłada między innymi maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu czy projektowanie szerokich pasów zieleni wchodzących w skład projektów.

- A to nie jedyne założenia naszego programu – mówi Edyta Leszczyńska z firmy DL Invest Group. W ramach DL Green prowadzimy akcje edukacyjne i promujące odpowiedzialne postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Akcje te obejmują warsztaty dla lokalnych społeczności i inne działania obliczone na zwiększenie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród społeczeństwa. Organizujemy je we współpracy z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz wybranymi podmiotami profesjonalnie zajmującymi się kwestiami związanymi z ochroną naturalnego środowiska – podkreśla Edyta Leszczyńska.

DL Green to także szereg zasad, według których realizowane są inwestycje nieruchomościowe DL Invest Group maksymalnie wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym projektu jest większościowy, czy certyfikację projektów w międzynarodowym systemie BREEAM i uzyskanie poziomu co najmniej Very Good.

Planowane na październik nasadzenia obejmą szereg drzew, których gatunki są uważnie dobierane do lokalnych uwarunkowań. Do działań w ramach DL Green firma planuje również zaprosić mieszkańców z różnych grup wiekowych, aby szeroko propagować wiedzę na temat ekologii i znaczenia ochrony przyrody dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.